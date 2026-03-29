Sanpark: Veseli smo, da smo lahko del novega vala slovenskega rocka

Izdali ste prvenec. Kakšen je občutek in kakšni so prvi odzivi, ki ste jih prejeli po predstavitvi?

Odzivi na naš prvi album so res dobri. Zelo smo veseli, da smo imeli priložnost prvenec predstaviti pred polnim Orto barom v Ljubljani. Po koncertu smo se podružili s publiko in njihovi odzivi so bili res enkratni. Mogoče bi na tej točki izpostavil komentar nekoga iz publike, ki ga nikoli ne bom pozabil ... Po koncertu je nekdo pristopil do mene in rekel: "Tako ste bili dobri, da niti ene bejbe nisem imel časa pogledati med koncertom!" Mislim, da je to največja pohvala, ki jo lahko dobiš! (smeh) Res nam veliko pomeni, da so vsi komadi navdušili poslušalce, kar pomeni, da se očitno na tem albumu za vsakega nekaj najde.

Sanpark predstavljajo debitantski album Plac. FOTO: Arhiv izvajalca

Komu ste dali ploščo najprej v posluh?

Ko je bil album končan, smo ga najprej ponosno pokazali podporni ekipi, brez katere ta album ne bi bil takšen, kot je. V ekipo podpornikov spadajo najbližji prijatelji, družine, tehnična ekipa benda in drugi glasbeni prijatelji, ki so sodelovali pri ustvarjanju plate. Veseli smo bili odziva prijateljev in ekipe, ker nam njihove pohvale veliko pomenijo. Naj izkoristim to priložnost, da se jim vsem še enkrat zahvalim! Vsem, ki ste nas skozi vsa ta leta podpirali, in vsem, ki ste del naše zgodbe – HVALA!

Na albumu je 10 pesmi. Koliko časa je nastajal in kaj vam bo najbolj ostalo v spominu iz tega obdobja?

Nekateri komadi na albumu so nastali že kar nekaj časa nazaj in jih na odru igramo že nekaj let, drugi pa so bolj frišni. Snemanje v studiu BearTracks se je odvijalo med prejšnjim poletjem in celoten album smo posneli v nekaj dneh, vse do izida pa smo skušali izpopolniti še miks in aranžmaju dodati nekaj produkcijskih elementov. Mislim, da se nam je v spomin najbolj vtisnilo prav tistih nekaj dni, ki smo jih preživeli v kočevskem studiu, kjer je res super atmosfera, odlično pa smo se ujeli tudi s producentom Robijem Bulešičem.

Poslušalec, ko si zavrti ploščo, začuti utrip mladosti, s tem pa tudi nekaj uporništva, izgubljene ljubezni in optimizma za naprej. Kako bi vi opisali album in kaj je njegova rdeča nit? Kaj z njim sporočate?

Album je nastal na temeljih študentskega življenja, polnega čustev, mladostniških problemov in neprespanih noči. Z albumom smo skušali ujeti naše izkušnje in jih spraviti v glasbeno agregatno stanje. Kot študentski bend moramo biti malo uporniški in zato je na albumu nekaj komadov, ki opozarjajo na probleme sodobnega sveta. Mladost je lepa, polna ljubezni in optimizma, zato se nam zdi prav, da komadi izžarevajo dobro energijo in lahko poslušalcu služijo kot umik od vsakdanjih skrbi.

Debitantski album ste poimenovali Plac. Zakaj?

Naslov albuma 'Plac' smo izbrali zato, ker so skoraj vse pesmi, ki so na plati, nastale na tem 'placu', ki ga lahko vidite tudi na naslovnici albuma. To je prostor v gozdu, kjer smo zgradili majhno leseno teraso, naredili smo nekaj klopi, prinesli smo si viseče mreže, zato je to popolno mesto za ustvarjanje. Tja se umaknemo, ko rabimo mir pred celim svetom, in tako se lahko posvetimo glasbi. Poleti si večkrat kaj spečemo na žaru, spijemo kakšno pivo in povabimo še prijatelje na oddih v naravi. Že se veselim nove poletne sezone piknikov na placu!

Sanpark so album poimenovali po svojem 'placu'. FOTO: Arhiv izvajalca

Vse pesmi so v slovenščini. Zakaj materinščina? Običajno imajo mladi bendi željo po tujini in izberejo angleščino.

Radi ustvarjamo v svojem jeziku, ker se z njim najlažje izražamo. Pred leti smo naredili tudi komad v angleščini, ampak smo ugotovili, da nam je slovenščina bližje, zato smo se odločili, da svoje ustvarjanje nadaljujemo v slovenskem jeziku. Mislimo, da te mora najprej dobro sprejeti domača publika, preden začneš razmišljati o tujini. Slovenščina je lep jezik in ponosni smo, da ga lahko uporabljamo kot materinščino.

Pravite, da ni dovolj, da vas nekdo posluša, temveč da vas tudi sliši. Kaj si mlad bend, kot ste vi, želi, da je slišano? Kaj si kot predstavniki mlade generacije želite, da starejši ne preslišijo in spregledajo?

V današnjem svetu še posebej štejejo dejanja in ne samo teorije, zato si kot mlad bend želimo, da nam starejši za seboj pustijo svet vsaj takšen ali boljši, kot je bil. Zato bomo poskrbeli tudi sami, ker kot pravijo, na mladih svet stoji. Vemo, da je naša dolžnost, da opozarjamo na probleme v svetu, je pa pomembno, da to ni le jamranje, ampak ponujanje rešitev.

Album ste že predstavili v živo, na odru pa so se vam pridružili tudi gosti. Kako ste jih izbrali in zakaj njih? Koliko vam sicer pomeni podpora glasbenih kolegov?

Z nami na odru sta bila Filip Vidušin (LPS) in Naja Podbrežnik. Filip je naš dober prijatelj in nam je vedno pripravljen pomagati. Že ko smo snemali prve single, je z veseljem prišel posneti backvokale za nekaj komadov. Vidite ga lahko tudi v našem prvem videospotu. Hvala, Filip! Na tej točki se moramo še posebej zahvaliti tudi Naji Podbrežnik, ki nam je zadnjih deset let stala ob strani. Naja je bila do izida tega albuma članica benda, in to že od prvega nastopa, ki smo ga imeli, ko smo bili še vsi osnovnošolci! Zdaj gre Naja na svojo avtorsko pot in mi se že veselimo, da ji bomo lahko instrumentalna podpora. Kmalu lahko na vseh pretočnih platformah pričakujete tudi njene komade. Naja, brez tebe ne bi bilo tega albuma. Hvala!

Kako kot mlad bend doživljate slovensko rock sceno? Se po kom zgledujete? Kakšne so vaše želje in načrti za naprej?