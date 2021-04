Sara Lamprečnik stopa po drugačnih glasbenih stopinjah

Sara Lamprečnik je 22-letna pevka iz okolice Velenja, ki že od leta 2015 gradi svojo glasbeno kariero, ko smo jo prvič spoznali kot zmagovalko festivala FeNS v Kopru. Od takrat je posnela že kar nekaj avtorskih pesmi, ki se redno predvajajo na radijskih postajah, vse od skladbe Le ti to znaš, ki jo je leta 2017 predstavila na drugem festivalu Dnevi slovenske zabavne glasbe, do skladb Ti in vesolje, Ujeta in Proti toku.

Tokratpredstavlja pesem Ko sem s teboj.To je zdaj že druga skladba, ki kaže njeno novo glasbeno pot, v kateri pravi, da se sama najbolje najde. Sama je tudi avtorica besedila, za glasbo pa je poskrbel Alen Kovše. Po zadnji avtorski pesmi, Čeprav te ni, je Sara začutila, da je to prava smer, zato v tem slogu nadaljuje. Sara Lamprečnik FOTO: Klemen Finkšt Videospot je ekipa posnela v Kranjski Gori, kjer so hoteli ujeti še zadnji sneg in zimsko vzdušje, nato so se preselili v Ljubljano, scene v naravi pa so posneli na Ljubljanskem barju.