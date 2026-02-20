Sarcasm: Z metalom proti svetu brez duše

Zakaj ste album poimenovali Soulless Machine?

Vito: Naslov albuma je kritika trenutnih razmer v katerih se nahaja družba, brez morale, sočutja. Človek je postal samo še številka, potrošni material, pomeni sistem, ki melje ljudi, jih uporablja kot gorivo in pri tem ne čuti ničesar. Soulless Machine ni neka pošast ali robot, je celoten svet, ki deluje hladno in avtomatizirano, medtem ko izgublja človeško plat. Gre za osmi album, ostajate zvesti thrash in speed metalu, imate nekaj odvodov v hard rock, bi dejali, da ste v besedilih predvsem kritični in fatalistični, ali menite, da še ni čas, da popolnoma obupamo, glede na stanje v svetu (npr. zadnja pesem There's Still Hope)? Naša besedila so se tekom razvoja skupine spreminjala. V sedanjem, lahko rečemo, bolj zrelem obdobju skupine, se pogosto iz različnih aspektov usmerjamo v refleksijo trenutnega stanja v družbi, za katerega vsi vemo, da ni preveč zavidljivo. Z zadnjo skladbo There's Still Hope odpiramo možnost pozitivne spremembe. O tem, ali je tak scenarij realen, naj pa poslušalec presodi sam.

Škofjeloška zasedba Sarcasm tudi na osmem albumu ostaja zvesta izročilu thrash in speed metala. V postavi so Matevž Blaznik, Vito Stričevič, Klemen Renko in Aleš Blaznik. FOTO: Arhiv izvajalcev

Vaša maskota se tokrat na naslovnici predstavlja kot mešanica old schoola (knjižnica, ogenj), kot tudi futurizma, saj je polovica njega priklopljena na kable in spominja na Terminatorja, prav tako niste pozabili na Freddyja Kruegerja (roka z rezili), ki je bil že na naslovnici prvenca Crematory, kdo je zaslužen za naslovnico, odkod ideja in kako ste vuzualno zadovoljni s izdelkom?

Matevž: Naslovnica novega albuma je rezultat odličnega sodelovanja z ilustratorjem Jovanom Delićem, ki ustvarja pod umetniškim imenom JovanDarkArt. Prihaja iz Srbije, z njim pa smo se povezali preko ene od platform za svobodne umetnike. Ko sem mu pisal glede sodelovanja, je dejal, da je že slišal za nas in da bi mu bilo v čast ustvariti naslovnico za naš album. Tukaj bi se mu še enkrat iskreno zahvalili za ves vložen trud in potrpežljivost pri vseh popravkih in podrobnostih, ki smo si jih med procesom zaželeli. Ideja je izhajala iz zgodovine benda, dolgoletnega ustvarjanja, zato smo želeli ohraniti nekaj originalnega, skoraj zgodovinskega. Obenem pa vključiti tudi moderen, hitro spreminjajoči se svet. Že sam naslov albuma izhaja iz skladbe Faceless Mind, ki govori predvsem o porastu umetne inteligence in s tem se nam je rodila ideja za sodobni del naslovnice. Kako hitro se lahko svet spremeni: iz usnjene jakne v robotsko roko, iz človeškega srca v čip. In mislim, da nismo več daleč od tega, da nam bodo na primer v lokalu stregli roboti, tako realistični, da bomo komaj vedeli, ali je pred nami človek ali stroj. To je bila naša ideja in želja. Z izdelkom smo zelo zadovoljni, saj verjamem, da poleg desetih komadov na plošči ta naslovnica predstavlja enajsti element, ki nosi sporočilo. Zame je zmagovalna pesem New World Order (enak naslov skladbe so imeli že Ministry) ki jo sestavljajo različni odseki, ki se med seboj razikujejo, a je vse lepo zapeljano v pravo metal simfonijo, v najboljšem pomenu besede ... Aleš: Tudi mi tako mislimo, zato smo jo uvrstili, kot uvodno pesem albuma. Instrumentalno je pesem nastala še pred pandemijo. Besedilo pa je nastalo med pandemijo, ki je bila tudi navdih za besedilo.

Ni mogoče spregledati (preslišati), da imajo posamezne pesmi različnega vokalista, kako to oz. je do tega prišlo zato, ker je pač nekdo avtor določene pesmi in jo sam zapoje, ali zaradi česa drugega?

Aleš: Odkar sva s Klemenom v bendu v vlogi vokalistov, so bile vokalne linije razdeljene med oba. Pri prejšnjem albumu Pot v raj sva se izmenjavala že znotraj komadov. Na tem albumu sva odpela pesmi glede na avtorstvo, saj vsak pri sebi, kot avtor, najbolje ve, kako želi, da pesem deluje in izgleda. Pri New World Order pa se na vokalih izmenjujeva.

"Soulless Machine ni neka pošast ali robot, je celoten svet, ki deluje hladno in avtomatizirano, medtem ko izgublja človeško plat." FOTO: Jovan Delić

Plošča zveni sveže, udarno, nabrito, kaj vam je najbolj pomembno, kar se tiče samega zvoka, produkcije, masteringa?

Aleš: Kar se tiče zvočne podobe je najpomembnejše to, da ga zvokovno obdelujemo do te mere, da je vsem članom benda všeč. Seveda obenem tudi želimo da zveni drugače, kot prejšnji album in da je zvočna podoba na nekem nivoju, ki je primerljiv z ostalimi metal produkcijami.

Album ste izdali v samozaložbi, kako to, da niste glede promocije, distribucije povezani s kakšno založbo, vam ne bi bilo lažje?

Aleš: V preteklih letih smo že sodelovali z več založbami, a glede promocije in distribucije nismo občutili kakšne dodane vrednosti, je pa res da do bile to vedno manjše založbe. V današnjem času se je način distribucije albuma do poslušalcev precej spremenil, saj je digitalna distribucija prevladujoča, zgoščenke in vinilne plošče so največkrat zanimive le še za zbiratelje.

Ali ste sami način DIY (naredi sam) način pripeljali do te mere, da vam to bolje ustreza, četudi ste sami za vse, nenazadnje tudi za prodajo zgoščenk, vinilov?

Vito: Soulless Machine je drugi album, ki smo ga naredili po sistemu DIY. Ledino smo orali že s prejšnjim albumom Pot v raj. Tokrat je bilo vse bolj enostavno, imaš kontakte, znana je procedura in vse poteka precej bolj tekoče. Bend mora biti istočasno producent, menedžer, tržnik in distributer. Seveda gre tudi za precejšen finančni zalogaj, ker stroški snemanja, izdelave vinilnih plošč, promocije padejo na breme benda. Pozitivna stran tega pristopa je popolna umetniška svoboda, avtentičnost, prodaja vinilov, zgoščenk ali digitalnih izdaj neposredno od skupine, kar pomeni bolj iskren odnos z oboževalci. Za zbiralce vinilnih plošč pa je omejena izdaja v samozaložbi poslastica, ker ponatisov ni, saj gre za ročno oštevilčeno naklado.

Promocijo albuma načrtujete v Medvodah, kdo bodo vaši gostje, imate v načrtu še kaj koncertov drugje po Sloveniji, kje imate, po vaše, Sarcasm največ svojih fenov?