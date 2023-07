Sarcasm že tretjič napadajo Exit!

Po krepki eksploziji thrash metala na omenjenem večeru in tudi po zaslugi albuma Something to Believe In , ki je izšel dan pred koncertom, je zasedba tako dobila prvo povabilo za udeležbo na festivalu. Ta je sledila naslednje poletje, ko so leta 2012 nastopili ob boku legendarnih zasedb kot so Anathema, D.R.I. in Sodom .

Zasedba Sarcasm, ki bo čez nekaj let že polne štiri desetletja na sceni, je trenutno v postavi Matevž Blaznik, Vito Stričevič, Aleš Blaznik in Klemen Renko . Sicer pa zgodba njihovega prvega nastopa na festivalu Exit sega v leto 2011, ko sta Dirty Skunks organizirala koncert skupin Bombarder in Sarcasm v ljubljanskem Orto baru. Na koncertu jih je videl tudi Milan Rakić , eden od organizatorjev, ki je odgovoren za Explosive Stage na Exitu.

Drugič so Sarcasm v Novem Sadu koncertirali leta 2015, ko so njihove pesmi donele ob boku nekaterih kultnih zasedb kot so Fear Factory, Nuclear Assault, Napalm Death in drugih. Tudi tokrat morda ni šlo za naključje, da so pred tem izdali šesti studijski album Thrash, s katerim so utrdili svoj položaj na domači sceni.

Osem let kasneje pa jim je očitno prišel prav še rek, da "gre v tretje rado", saj jih v nedeljo 9. julija, tri leta po izdaji albuma Pot v raj in po lanski 35-obletnici, čaka njihov tretji nastop na Exitu. Medtem, ko so prejšnje dni rohnele zasedbe kot so Wolfbrigade, Ignite in Midnight, bodo Ločani na Explosive odru nastopili pred srbskimi Bombarder, kanadskimi speed metalci Exciter, ameriškimi death thrash veterani Massacre, Hrvati Flesh in Mehičani Armada.