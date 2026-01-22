Sabrina Carpenter je prva znana nastopajoča na podelitvi grammyjev

Sabrina Carpenter bo ena od nastopajočih na podelitvi grammyjev 2026. Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti, ki je organizator dogodka, je novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kot so zapisali, pa bodo kmalu znani tudi drugi nastopajoči.

26-letnica je sicer letos nominirana za šest kipcev, vključno za album leta in pesem leta ter glasbeni videospot. Z največ nominacijami skupno vodi Kendrick Lamar, s po sedmimi pa mu sledijo Lady Gaga, Jack Antonoff in producent Cirkut. V šestih kategorijah lahko slavijo, poleg omenjene Carpenter, Leon Thomas, Serban Ghenea in Bad Bunny.

Kot del posebnega programa bodo nastopili tudi nominiranci v kategoriji za najboljše nove izvajalce leta, med njimi pa bodo K-pop skupina Katseye, Olivia Dean, Addison Rae, Marías, Lola Young, Sombr, Alex Warren in Leon Thomas.