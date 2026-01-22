Naslovnica
Glasba

Sabrina Carpenter je prva znana nastopajoča na podelitvi grammyjev

Los Angeles, 22. 01. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sabrina Carpenter

Ameriška pevka Sabrina Carpenter je prva znana nastopajoča na podelitvi glasbenih nagrad grammyjev. Prestižne zlate kipce bodo najboljšim iz sveta glasbe podelili 1. februarja v Los Angelesu.

Sabrina Carpenter bo ena od nastopajočih na podelitvi grammyjev 2026. Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti, ki je organizator dogodka, je novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kot so zapisali, pa bodo kmalu znani tudi drugi nastopajoči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

26-letnica je sicer letos nominirana za šest kipcev, vključno za album leta in pesem leta ter glasbeni videospot. Z največ nominacijami skupno vodi Kendrick Lamar, s po sedmimi pa mu sledijo Lady Gaga, Jack Antonoff in producent Cirkut. V šestih kategorijah lahko slavijo, poleg omenjene Carpenter, Leon Thomas, Serban Ghenea in Bad Bunny.

Kot del posebnega programa bodo nastopili tudi nominiranci v kategoriji za najboljše nove izvajalce leta, med njimi pa bodo K-pop skupina Katseye, Olivia Dean, Addison Rae, Marías, Lola Young, Sombr, Alex Warren in Leon Thomas.

Glasbeniki, ki so bili nominirani, so morali svoje glasbene izdelke izdati v času od 31. avgusta 2014 do 30. avgusta 2025. Prireditev bo že šestič povezoval Trevor Noah, tokrat naj bi bilo zadnjič. Večkrat je podelitev grammyjev vodil le pevec Andy Williams v 70. letih minulega stoletja. Noah, ki bo hkrati izvršni producent prireditve, je letos tudi med nominiranci v kategoriji za najboljšega pripovedovalca v otroški zgodbi Into The Uncut Grass.

Razlagalnik

Nacionalna akademija glasbenih umetnosti in znanosti (NARAS), pogosto imenovana samo Akademija za snemanje, je organizacija, ki stoji za podelitvijo nagrad Grammy. Ustanovljena je bila leta 1957 in združuje glasbene izvajalce, tekstopisce, producente, inženirje ter druge glasbene strokovnjake. Njihov glavni cilj je podpirati in negovati glasbeno industrijo ter prepoznavati in spoštovati izjemne dosežke v glasbi skozi letno podelitev nagrad Grammy.

Andy Williams je bil ameriški pevec in igralec, ki je bil znan po svojih baladah in televizijskih oddajah. Čeprav je bil uspešen glasbenik, njegov pomen v povezavi s podelitvijo Grammyjev ni v tem, da bi bil pogost gostitelj ali prejemnik nagrad, temveč v zgodovinskem kontekstu gostiteljstva. V 70. letih 20. stoletja je res vodil več podelitev nagrad, kar ga je uvrščalo med redke, ki so imeli to vlogo večkrat. Vendar pa je Trevor Noah s svojim šestkratnim vodenjem presegel ta rekord, kar poudarja njegovo dolgoletno in pomembno vlogo pri tej prestižni prireditvi.

Nagradi 'Album leta' in 'Pesem leta' sta med najpomembnejšimi priznanji na podelitvi Grammyjev. Nagrada 'Album leta' se podeli izvajalcu, avtorjem in producentom za celoten album, ki je bil izjemno umetniško in komercialno uspešen ter je pomembno vplival na glasbeno industrijo. Nagrada 'Pesem leta' pa je namenjena tekstopiscem in avtorjem za posamezno pesem, ki izstopa po svoji liriki, melodiji in sporočilnosti, ne glede na izvajalca ali album, na katerem je objavljena. Obe nagradi predstavljata vrhunec glasbenega ustvarjanja v določenem obdobju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Skladba Tebi s pevko Záli dobila novo podobo

BrainDance
22. 01. 2026 11.18
Kendrick Lamar - kdo posluša to sra??? :D resno, kdo?
