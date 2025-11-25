Sarina predstavlja pesem o ljubezni, zaupanju in želji po skupni poti v dvoje

Sarina že približno 12 let prepeva na porokah, njena ljubezen do petja pa sicer sega v otroštvo. Ob izidu pesmi, ki jo je poimenovala Iz srca , se ji je izpolnila dolgoletna želja, da bi lahko v trenutkih, ko si mladoporočenci obljubijo večno zvestobo, zapela svojo skladbo o ljubezni, ob izidu le-te pa pravi: "Veliko let sem imela željo po svoji skladbi, ki bi bila primerna za take trenutke in končno je tukaj. Po polfinalnem nastopu oddaje Slovenija ima talent je bila želja še toliko večja in mislim, da je bil zame nastop odločilen v smislu nadaljnjega glasbenega ustvarjanja."

Pesem je dobila tudi videopodobo, ki pa je nastala v nekoliko neugodnih razmerah. "Ko je pesem nastajala, sem si želela videospot snemati na Nanosu. Več ali manj je bilo vse odvisno od vremena, zato smo upali, da na snemalni dan ne bo padal dež. Imeli smo srečo in dežja res ni bilo. Bilo pa je izredno mrzlo. Skoraj na vrhu je bilo samo sedem stopinj, čeprav je bil oktober, in ker je še zelo pihalo, je bilo res hladno. Imela sem poletno obleko in za rezervo tudi prehodni plašč, vendar je bil prizor veliko lepši v obleki, zato sem raje 'stisnila' zobe in snemala samo v obleki. Snemanje je trajalo malo več kot dve uri. Potem je sonce že zašlo in tudi celotna ekipa je bila premražena, res nas je dobro prezeblo, vendar se je splačalo," je povedala Sarina.