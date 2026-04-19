Sarina v novi pesmi o globokih občutkih privlačnosti

Pevko Saro Lemut z umetniškim imenom Sarina so gledalci spoznali v šovu Slovenija ima talent, kjer se je prebila vse do polfinala. Glasbenica je nedavno izdala novo pesem z naslovom Želim si, za katero je besedilo napisala sama, melodija in aranžma pa sta delo Damjana Pančurja, ki se je pod skladbo podpisal tudi kot producent.
Sarina pravi, da pri skladbi Želim si gre za romantično pesem s pridihom filmskega aranžmaja. "Govori o privlačnosti in globokih občutkih, ko se dve osebi zares najdeta in prepustita toku." Za pesem je posnela tudi videospot, ki je že ugledal luč sveta.
