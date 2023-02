V petek je na Ptuju za prešerno pustovanje na odru dežural hrvaški gost Dražen Zečić, dvorano pa so vse do jutra razplesali tudi Mambo Kingsi. Nabor mask je bil kot vedno zelo pisan. V soboto pa je na ptujskem odru v uniformi policistke dogajanje kontrolirala Saša Lendero. Nastopili pa so tudi Polkaholiki, ki imajo v svojih vrstah nekdanjega kurenta.