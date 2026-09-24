Saša Lendero in Manca Špik po letih prijateljstva izdali prvo skupno pesem

Saša Lendero in Manca Špik sta imeni, ki ju slovensko občinstvo pozna in ima rado že vrsto let. Vsaka je ustvarila številne uspešnice, zgradila zvesto občinstvo in si utrdila mesto med najbolj priljubljenimi slovenskimi pevkami. Zdaj prvič združujeta vokala v duetu, pesem Na tvoji strani pa je za obe tudi prvi žensko-ženski duet v karieri.

Besedilo nove skladbe govori o zaupanju, bližini in obljubi, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni preprosto. Njena zgodba je deloma zrasla iz odnosa med Sašo in Manco. "Skupaj sva šli skozi neštete življenjske prelomnice in vedno bili druga drugi v oporo. To je nekaj, kar v odnosih največ pomeni. Da si tam. Da lahko računaš na drugega. Da veš, da nisi sam," je dejala Manca.

Prav iz tega občutka je nastala tudi pesem, vendar, kot poudarjata, pesem ne govori le o njuni zgodbi. "Želiva si, da bi jo vsak poslušalec lahko povezal z nekom, ki mu je najbolj pri srcu. Z ljubeznijo svojega življenja, otrokom, mamo, očetom, prijateljem ... z nekom, ki mu želi povedati: vedno lahko računaš name. Ker sva glasbenici, sva iz tega občutka ustvarili skladbo in vse te besede dali v besedilo," je dejala Saša.