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Glasba

Saša Lendero in Manca Špik po letih prijateljstva izdali prvo skupno pesem

Ljubljana, 24. 09. 2026 20.15 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
Saša Lendero in Manca Špik

Saša Lendero in Manca Špik s skupnimi močmi predstavljata prvi žensko-ženski duet v njunih karierah, pesem Na tvoji strani. 20 let prijateljstva sta nadgradili z duetom, katerega osrednje sporočilo je: vedno lahko računaš name. Pevki dodajata, da sta šli v minulih letih skozi neštete življenjske prelomnice, vedno pa sta ena drugi stali ob strani.

Saša Lendero in Manca Špik sta imeni, ki ju slovensko občinstvo pozna in ima rado že vrsto let. Vsaka je ustvarila številne uspešnice, zgradila zvesto občinstvo in si utrdila mesto med najbolj priljubljenimi slovenskimi pevkami. Zdaj prvič združujeta vokala v duetu, pesem Na tvoji strani pa je za obe tudi prvi žensko-ženski duet v karieri.

Saša Lendero in Manca Špik
Saša Lendero in Manca Špik
FOTO: Gal Prah

Besedilo nove skladbe govori o zaupanju, bližini in obljubi, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni preprosto. Njena zgodba je deloma zrasla iz odnosa med Sašo in Manco. "Skupaj sva šli skozi neštete življenjske prelomnice in vedno bili druga drugi v oporo. To je nekaj, kar v odnosih največ pomeni. Da si tam. Da lahko računaš na drugega. Da veš, da nisi sam," je dejala Manca.

Prav iz tega občutka je nastala tudi pesem, vendar, kot poudarjata, pesem ne govori le o njuni zgodbi. "Želiva si, da bi jo vsak poslušalec lahko povezal z nekom, ki mu je najbolj pri srcu. Z ljubeznijo svojega življenja, otrokom, mamo, očetom, prijateljem ... z nekom, ki mu želi povedati: vedno lahko računaš name. Ker sva glasbenici, sva iz tega občutka ustvarili skladbo in vse te besede dali v besedilo," je dejala Saša.

Skladba je vokalno zahtevna, z močnimi oktavnimi skoki in zahtevnimi prehodi, vendar njena moč ni v dokazovanju, katera zmore več. Njune kristalne višine in žametne nižine se prepletajo tako, da vsaka ostaja zvesta svojemu vokalnemu karakterju, skupaj pa ustvarita nekaj več. Tudi aranžma, pod katerega se podpisuje Miha Hercog, je podrejen temu občutku. Brez bobnov in spremljevalnih vokalov ostaja dovolj prostora za njuna glasova, melodijo in besedilo. Glasbeno podobo dopolnjujeta harmonika Marka Hatlaka ter kitare in buzuki Roberta Pikla. Glasbo sta napisala Miha in Saša, pri besedilu pa je sodelovala tudi Manca.

Ob skladbi je nastal tudi videospot v režiji Nika Kara, posnet v čarobnem ambientu gradu Raka. Njegovi mogočni zidovi že stoletja hranijo številne zgodbe in spomine, prav tako kot jih v sebi nosimo tudi mi. Zato je bil grad popolna kulisa za pesem o ljudeh, ki nam pomenijo največ in katerih sledi nosimo s seboj.

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Saša Lendero Manca Špik Na tvoji strani glasba pesem

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Betuul
24. 09. 2026 21.14
Dober duet. Bomo pislušali
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