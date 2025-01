Saša Lendero in Tilen Lotrič o srčni bolečini: Mora se živeti, ko hotel bi umreti

Mora se živet', ko hotel bi umret', so besede, s katerimi predstavitev svoje nove pesmi začneta Saša Lendero in Tilen Lotrič. Priljubljena slovenska glasbenika sta v svet poslala svoj prvi duet, ki nosi izjemno globoko besedilo, a glasbenika poudarjata, da je pozitivno. Oba sta na lastni koži doživela izgubo in bolečino, a se pobrala in danes odločno pravita: "Vse bo še okej."

Saša Lendero in Tilen Lotrič sta združila moči in v svet poslala svoj prvi skupni duet z naslovom Mora se. Čeprav nosi težko besedilo, je pesem predvsem pozitivna, saj tako na svet gledata tudi pevca. "Mora se živet, tudi ko hotel bi umret. Treba je iti naprej in včasih je enostavno treba reči k vragu z vsem, gremo dalje," je povedal Tilen, Saša pa je dodala: "Treba je živeti, preboleti, spustiti."

Saša Lendero in Tilen Lotrič predstavljata prvi skupni duet z naslovom Mora se.

Slovenska glasbenika poznamo kot vedno nasmejani, sončni osebi, a tudi nad njuno življenje se včasih zgrnejo črni oblaki in takrat nasmeh zamre. Oba sta v preteklosti ob približno istem času doživela izgubo in se soočila s srčno bolečino. "Življenje prinese vse sorte stvari in sami ne moremo vplivati na to, kaj se nam zgodi, lahko pa vplivamo na to, kako se s tem soočimo," je prepričana pevka, pevec pa je dodal, da je bolečina tista, ki nas ljudi dela posebne. "Tisti ljudje, ki imajo najbolj žareč nasmeh, so največ dali čez. Saša ima izjemno lep nasmeh," je namignil.

Saša je priznala, da je bila pesem ob nastajanju zanjo izjemno boleča.

Njuna pesem govori prav o tej bolečini, a sama kljub temu poudarjata, da je pozitivna in da za dežjem vedno posije sonce, kar je edino pomembno. Kako težko pa je bilo snemati pesem in videospot ter podoživeti vse te občutke, ki sta jih doživljala ob prebolevanju? "Nekateri smo se malo jokali, kajne Tilen?" je Saša v smehu dejala prijatelju, ki je priznal, da tudi fantje jokajo, a da je bilo kljub vsemu lepo ustvarjati. "Delati s Sašo je super, zelo sva se ujela in zelo sem hvaležen za to," je povedal, glasbenica pa je dodala: "Tilna spremljam že nekaj let in vedno me njegov glas tako poboža. Zdelo se mi je, da je zelo topla oseba in res je. Tudi moja Aria pravi, da je tak sonček, da bi ga človek kar pojedel."

Glasbenika zelo cenita en drugega.

Saša tokrat pri ustvarjanju pesmi morda res ni več jokala, saj so se solze posušile že med pisanjem ogrodja zanjo. "Nastajala je kar nekaj časa. Takrat je bilo zelo boleče, zdaj pa slišim samo še del, ko pojeva, da bo vse še okej," je dodala. Besedilo je namreč napisala sama, pri melodiji sta sodelovala skupaj s Tilnom, pod produkcijo pa se podpisuje pevkin nekdanji mož Miha Hercog.

Tilen je ponosen, da med svoje pesmi po novem uvršča tudi duet s Sašo.

Pesem je seveda dobila tudi svojo videozgodbo, ki so jo del posneli v Lipici, del pa v Trstu. Čeprav je bilo zelo hladno, jih je grela medsebojna energija in povezanost. "Ekipa je bila super, pa tudi zgodba videospota je odlična. Že ob ustvarjanju ideje o spotu, smo vedeli, da potrebujemo par, ki je doživel bolečino in jo bo znal pravilno prenesti dalje. Zelo nas je skrbelo, kdo bi to lahko bil," je povedala Saša, Tilen pa dodal: "Teja in Jani Jugovic sta tako naravna, tako iskrena. Če se me pesem ni toliko dotaknila, ko sva jo ustvarjala, me zdaj ob ogledu spota premagajo solze."

Videospot so snemali v mrzlem Trstu.