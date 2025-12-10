Saša Lendero in Tilen Lotrič preoblekla božično klasiko

Sašo je snemanje vrnilo dvajset let nazaj, v čas nastajanja njenega božičnega albuma Vesel božič . "Ko sem jo po dvajsetih letih spet zapela, me je res ganilo. Še posebej zato, ker sem jo tokrat pela s Tilnom." Tilen pa se pesmi spominja iz povsem druge perspektive – iz otroštva. "Kot mali fantek sem jo prepeval v cerkvi. Danes pa jo pojem skupaj s Sašo. Ni lepšega božičnega darila."

Dvajset let po tem, ko je Saša Lendero s skupino Čuki prvič posnela božično pesem Božič je , se ta vrača v čisto novi podobi. Božič je 2025 , ki ga Saša predstavlja v duetu s Tilnom Lotričem , je po besedah glasbenikov nežna, topla in sodobno zasnovana verzija zimzelenega hita, ki že ob prvem poslušanju ustvari pristno praznično vzdušje.

Do dueta je prišlo povsem spontano ob čaju, pogovoru o božičnih obveznostih in Sašinem božičnem albumu je Tilen izpostavil, kako zelo rad ima to pesem. Ideje so zacvetele v trenutku. Ustvarjalni proces je zaokrožil producent Miha Hercog, ki je skladbi vdahnil eleganten, svež zven, hkrati pa ohranil toplino izvirnika, ki je poslušalcem že dolgo domača.

"Melodija je že sama po sebi polna nostalgije," je še povedal Tilen in dodal: "Zato sva želela ohraniti srce pesmi, samo oviti ga v sodobnejši aranžma." Saša pa je za glasbenega kolega dejal: "Tilnov glas vsaki pesmi doda novo dimenzijo." Za novo različico sta posnela tudi videospot.

Ker gre že za njun drugi duet letos, se seveda poraja vprašanje, ali lahko pričakujemo tudi tretjega. "O tem trenutno ne razmišljava, a glede na to, kako se znava prepustiti trenutnemu navdihu, bi rekla, da je nova skupna pesem skoraj neizogibna," je povedala Saša, Tilen pa dodal: "Duetu s Sašo Lendero nikoli ne rečeš ne'."