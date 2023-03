Saša Lendero ob dnevu žena s himno za vse ženske: Ta noč je naša

Ženske smo skupaj močnejše in tega se zaveda tudi Saša Lendero, ki je na dan žena izdala prav posebno pesem z naslovom Ta noč je naša, ki jo je posvetila vsem ženskam. V novi skladbi, za katero je posnela tudi videospot, slavi prijateljstvo in poudarja, da je življenje polno lepih trenutkov, ki se včasih ustvarjajo sami od sebe, včasih pa si jih moramo pričarati sami.

"O, ja, ja, ta noč je naša! O, ja, ja, naj se ne konča!" je del besedila nove pesmi Saše Lendero, ki jo ob dnevu žena podarja vsem ženskam. Pesem z naslovom Ta noč je naša je himna za vse ženske, govori pa o prijateljstvu in lepih trenutkih v življenju. "Včasih se ustvarijo sami, včasih si jih moramo pričarati mi," je ob tem razložila.

icon-expand Saša Lendero je na presenečenje mnogih namesto izpovedne izdala žurersko pesem. FOTO: Dejan Nikolič

Pesem je nastala v sodelovanju s pevkinim nekdanjim možem Miho Hercogom, s katerim sta se pred kratkim po dolgih letih zveze razšla. "On je avtor glasbe in aranžmaja, sama struktura pa po svoje simbolizira ritem življenja. Kot življenje, ki svoj ritem in vzdušje menja takrat, ko to najmanj pričakuješ," je priznala priljubljena glasbenica.

icon-expand Pevka novo pesem podarja vsem ženskam. FOTO: Dejan Nikolič

"Večina mojih poslušalcev je tokrat pričakovala čustveno izpovedno pesem, v stilu Ne grem na kolena, preko katere bi obračunala z enim obdobjem svojega življenja. A trenutno potrebujem pesem, ki mi da energijo in ki slavi tiste lepe trenutke življenja," je odločitev za novo "žur" pesem v nekoliko drugačnem stilu obrazložila Saša, a obenem dodala, da to ne pomeni, da od nje ne moremo pričakovati še kakšne izpovedne pesmi. "Neverjetno število ljudi mi je v tem času pisalo, da gredo skozi podobne preizkušnje kot jaz. Skladbo želim tako posvetiti tudi njim in srčno upam, da jih navda z novo energijo in upanjem. Glasba celi rane in nas opominja, da gre življenje vedno naprej," je še dodala.

icon-expand Saša je priznala, da so se na snemanju videospota zelo zabavali. FOTO: Dejan Nikolič