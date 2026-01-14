Saša Lendero: težke preizkušnje so jo utrdile, ne zlomile

Saša Lendero brez olepševanja v novi pesmi pove, kaj si želi. Nova igriva, plesna in presenetljivo intimna skladba razkriva trenutek, ko si med drugim dovolimo malo zdrave nagajivosti, brez opravičevanja. Pesem, ki je komaj izšla, pa je med poslušalci vzbudila že veliko zanimanja. "Res sem vesela, da se je tisto izkazalo, kar so mi govorili še pred izidom glasbeni kolegi, pa tisti, ki so malo slišali pesem, da je res nalezljiva in da je nevarna," nam je povedala pevka.

Saša Lendero FOTO: Denis Škrget

"To noč sem sama doma, kaj pa, če k meni bi šla ... In to se mi je zdelo tako pogovorno, ker se mi vedno zdi fajn, neko sporočilo, ki mogoče ni banalno, ampak je zelo življenjsko, dati v preproste besede, ki jih ljudje med sabo govorimo," je dodala.