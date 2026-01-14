Naslovnica
Glasba

Saša Lendero: težke preizkušnje so jo utrdile, ne zlomile

Ljubljana, 14. 01. 2026 17.30 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Saša Lendero

Saša Lendero je izdala novo pesem Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive – zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila. "Še bolj sem se spoznala, postala samozavestnejša in sama doma zame ne pomeni osamljenosti," je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja.

Saša Lendero brez olepševanja v novi pesmi pove, kaj si želi. Nova igriva, plesna in presenetljivo intimna skladba razkriva trenutek, ko si med drugim dovolimo malo zdrave nagajivosti, brez opravičevanja. Pesem, ki je komaj izšla, pa je med poslušalci vzbudila že veliko zanimanja. "Res sem vesela, da se je tisto izkazalo, kar so mi govorili še pred izidom glasbeni kolegi, pa tisti, ki so malo slišali pesem, da je res nalezljiva in da je nevarna," nam je povedala pevka.

Saša Lendero
Saša Lendero
FOTO: Denis Škrget

"To noč sem sama doma, kaj pa, če k meni bi šla ... In to se mi je zdelo tako pogovorno, ker se mi vedno zdi fajn, neko sporočilo, ki mogoče ni banalno, ampak je zelo življenjsko, dati v preproste besede, ki jih ljudje med sabo govorimo," je dodala.

V videospotu, s katerim je opremila novo skladbo, se ji pridruži tudi šarmanten moški, ki ji dela družbo, pevka pa sicer nima težav s preživljanjem prostega časa v samoti, temveč ravno obratno. "Strašno sem rada sama doma, res zelo, zelo. Čeprav je tukaj povabilo, tako da včasih je lepo imeti tudi družbo," je sklenila Lendero.

Saša Lendero Sama doma pesem videospot pevka

Je Harry Styles napovedal četrti album?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
14. 01. 2026 18.25
Ženska ki je mama bi se lahko obnašala temu primerno ne kot najstnica!
Odgovori
-1
0 1
Tomvojo
14. 01. 2026 18.10
Balaševičev petelin ji manjka.
Odgovori
+2
2 0
Veščec
14. 01. 2026 18.03
uf,kakšna katastrofa.to je glih za stare mamce,d mau boke premigajo,pa to
Odgovori
0 0
MirkoiSlafkoNikadRobom
14. 01. 2026 18.01
Lepa in postavna gospa v najlepših letih, ki je ohranila še originalen nasmešek brez obiska ortodonta. Lepo!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
