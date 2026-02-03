Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Saša Lešnjek se po nekajletnem premoru podaja na novo glasbeno pot

Ljubljana, 03. 02. 2026 09.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Saša Lešnjek

Saša Lešnjek se po daljšem premoru podaja na novo glasbeno pot z Avtobusom številka 6. Svežo pesem, ki opisuje srečanje nekdanjega para na mestnem avtobusu, je pevka premierno predstavila na Festivalu slovenskega šansona, kjer jo je strokovna žirija nagradila z nazivom Najobetavnejša izvajalka leta. Kljub temu, da se je v preteklem letu veselila uspeha žurerske pesmi Opa cupa, ki jo je posnela s popularnimi Fehtarji, Saša pravi, da se z novo pesmijo vrača k svojim glasbenim resnejšim koreninam.

Zadnje leto je bilo za pevko Sašo Lešnjek polno novih glasbenih podvigov. Po izjemno uspešnem izidu skladbe Opa Cupa, ki jo je posnela skupaj s Fehtarji, jo sedaj lahko slišimo v popolnoma drugačni, resnejši skladbi. Skladbi, s katero se vrača k svojim koreninam. "Nobena skrivnost ni, da obožujem slovensko popevko in menim, da ta skladba predstavlja ravno to, kar mi je pri njej všeč: bogato vsebino in dovršeno uglasbitev," je dejala pevka.

Saša Lešnjek je izdala novo pesem.
Saša Lešnjek je izdala novo pesem.
FOTO: osebni arhiv

Avtobus št. 6 za 26-letnico predstavlja novo poglavje na njeni glasbeni poti, ki se je, kot poudarja, izjemno veseli. "Zadnjih nekaj let sem si vzela premor od izdajanja novih pesmi, saj sem si želela ustvarjati glasbo, ki bo resničen odraz mene. V svetu, kjer je vse več stvari instantnih, sem želela s skladbo pričarati občutek večnosti. Čutim, da je to prava pot," je dejala pevka, ki je za pesem je moči združila z nadarjenimi glasbeniki, Brati Poljanec ter klarinetistom Tomažem Zevnikom

Za skladbo so v znameniti ljubljanski kavarni, ki je stilsko skladbi pisana na kožo, posneli tudi videospot. Na snemanju je sodelovalo 15 statistov, Sašinih prijateljev, glavno vlogo Sašine minule ljubezni, o kateri govori skladba, pa je zaupala Gašperju Čižmanu. "Ker je snemanje potekalo v središču Ljubljane, ni manjkalo radovednih mimoidočih, ki so se v gručah ustavljali pred kavarno, da bi prisluhnili skladbi in si ogledali snemanje," je še povedala pevka in priznala, da snemanje zunanjih kadrov v obleki s kratkimi rokavi sredi zime ni mačji kašelj. "Me je pošteno prezeblo, a takoj, ko sem videla končni izdelek, sem vedela, da je bilo vredno," je še dodala Saša.

Saša Lešnjek Avtobus številka 6 pesem glasba

Shakira podrla Guinnessov rekord

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506