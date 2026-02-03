Saša Lešnjek se po nekajletnem premoru podaja na novo glasbeno pot

Zadnje leto je bilo za pevko Sašo Lešnjek polno novih glasbenih podvigov. Po izjemno uspešnem izidu skladbe Opa Cupa, ki jo je posnela skupaj s Fehtarji, jo sedaj lahko slišimo v popolnoma drugačni, resnejši skladbi. Skladbi, s katero se vrača k svojim koreninam. "Nobena skrivnost ni, da obožujem slovensko popevko in menim, da ta skladba predstavlja ravno to, kar mi je pri njej všeč: bogato vsebino in dovršeno uglasbitev," je dejala pevka.

Saša Lešnjek je izdala novo pesem. FOTO: osebni arhiv

Avtobus št. 6 za 26-letnico predstavlja novo poglavje na njeni glasbeni poti, ki se je, kot poudarja, izjemno veseli. "Zadnjih nekaj let sem si vzela premor od izdajanja novih pesmi, saj sem si želela ustvarjati glasbo, ki bo resničen odraz mene. V svetu, kjer je vse več stvari instantnih, sem želela s skladbo pričarati občutek večnosti. Čutim, da je to prava pot," je dejala pevka, ki je za pesem je moči združila z nadarjenimi glasbeniki, Brati Poljanec ter klarinetistom Tomažem Zevnikom.