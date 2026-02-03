Saša Lešnjek se po nekajletnem premoru podaja na novo glasbeno pot

Zadnje leto je bilo za pevko Sašo Lešnjek polno novih glasbenih podvigov. Po izjemno uspešnem izidu skladbe Opa Cupa, ki jo je posnela skupaj s Fehtarji, jo sedaj lahko slišimo v popolnoma drugačni, resnejši skladbi. Skladbi, s katero se vrača k svojim koreninam. "Nobena skrivnost ni, da obožujem slovensko popevko in menim, da ta skladba predstavlja ravno to, kar mi je pri njej všeč: bogato vsebino in dovršeno uglasbitev," je dejala pevka.
Avtobus št. 6 za 26-letnico predstavlja novo poglavje na njeni glasbeni poti, ki se je, kot poudarja, izjemno veseli. "Zadnjih nekaj let sem si vzela premor od izdajanja novih pesmi, saj sem si želela ustvarjati glasbo, ki bo resničen odraz mene. V svetu, kjer je vse več stvari instantnih, sem želela s skladbo pričarati občutek večnosti. Čutim, da je to prava pot," je dejala pevka, ki je za pesem je moči združila z nadarjenimi glasbeniki, Brati Poljanec ter klarinetistom Tomažem Zevnikom.
Za skladbo so v znameniti ljubljanski kavarni, ki je stilsko skladbi pisana na kožo, posneli tudi videospot. Na snemanju je sodelovalo 15 statistov, Sašinih prijateljev, glavno vlogo Sašine minule ljubezni, o kateri govori skladba, pa je zaupala Gašperju Čižmanu. "Ker je snemanje potekalo v središču Ljubljane, ni manjkalo radovednih mimoidočih, ki so se v gručah ustavljali pred kavarno, da bi prisluhnili skladbi in si ogledali snemanje," je še povedala pevka in priznala, da snemanje zunanjih kadrov v obleki s kratkimi rokavi sredi zime ni mačji kašelj. "Me je pošteno prezeblo, a takoj, ko sem videla končni izdelek, sem vedela, da je bilo vredno," je še dodala Saša.
