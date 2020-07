Saša Lešnjek v novi pesmi o romanci, ki se je prehitro končala

Saša Lešnjekje izdala novo pesem 'Kaj pa, če te ne najdem več'. "Pesem govori o poletni romanci, ki se je prehitro končala. Dekle se v pesmi sprašuje, če bo še kdaj našla takšno divjo ljubezen; od tod tudi naslov: Kaj pa, če te ne najdem več. Pesem je nastala precej spontano glede na to, da živiva skupaj imava res to srečo, da lahko piševa in snemava pesmi kadarkoli, tako da sva pesem, takoj ko se nama je porodila ideja zanjo, tudi hitro posnela. V kratkem pa pripravljava tudi videospot, tako da pesem zraven dobila še vizualno podobo," je za 24ur.com povedala Saša ob izidu pesmi, ki je nastala v sodelovanju z njenim zaročencem Alexom Volaskom.