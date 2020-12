Saša Lešnjek z možem posnela karantenski videospot

Kjub slabi situaciji, ki nas obdaja, Saša Lešnjek ostaja pozitivna in pravi, da je v letošnjem letu še posebej potrebno iskati srečo v majhnih stvareh. Z novim videospotom si glasbenica želi, da bi skupaj s poslušalci doživeli vsaj malo zimskih radosti. V pesmi se prepleta pozitiva in veselje do življenja ter dojemanja sveta v dvojini, ki je v tem trenutku še kako iskana.

21-letna Saša, ki je za letošnje leto napovedovala tudi izid prvega samostojnega albuma, je zagotovo ena izmed najbolj perspektivnih pevk in avtoric mlade generacije. Žaromete je nase obrnila z glavno vlogo Sandy v slovenskem muzikalu Briljantinater z dvema izjemnima nastopoma na Poletni noči 2018 in 2020.

"Nikoli si nismo predstavljali, da se bomo znašli v situaciji, ko se ne bomo smeli družiti, peti pesmi v živo in nastopati na odrih. Želim si, da bi bilo leto 2021 mnogo boljše in upam, da vas bo moja pesem vsaj malo popeljala stran od vsakodnevnih težav. Zaradi epidemije sem tudi sama ostala brez vseh nastopov do konca leta, album pa bo po vseh najboljših upih izšel nekje v začetku 2021. Želim vam, da ostanete zdravi, glasba pa je v teh časih ravno tisto, kar nas lahko poveže in nam pomaga preiti čez to zdravstveno krizo," je ob izidu pesmi povedala Saša.