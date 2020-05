Saša Pavlin Stošić: Za zgodbo je bila golota nujna

Saša Pavlin Stošić, ki smo jo videli tudi v seriji Najini mostovi, je nastopila v posebnem videospotu za pesem Inside Love, pri katerem je sodelovala tudi kot režiserka. 31-letna igralka nam je v pogovoru pojasnila, zakaj je imela lasuljo in kaj ta predstavlja ter zakaj se ji je za zgodbo zdela golota nujna.

Želja avtorjaLeeja Harrisa inDavorja Božiča je bila, da njuno novo pesem Inside Love pospremi videospot, ki bi nagovoril ljudi v času globalne transformacije, ki se je zgodila s pandemijo covida-19. "Pesem Inside Love naslavlja ljudi, da ponovno ali na novo odkrijejo ljubezen do sebe. Predvsem v tej težki situaciji v času pandemije, v času strahu, panike in negotovosti želi spodbuditi ljudi, da se obrnejo vase in poskušajo najti notranji mir in zaupanje, da bo še vse dobro. Ugotavljam, da je tudi zame ljubezen do same sebe vedno večji izziv kot ljubezen do bližnjih," je za 24ur.com o pesmi povedala Saša Pavlin Stošić, ki je odigrala glavno in edino vlogo v videospotu.

"Z Davorjem se sicer poznava že nekaj let, vendar pred tem nisva še nikoli sodelovala. Prav v času karantene me je poklical in vprašal, če bi nastopila v spotu. Bilo je več neznank kot odgovorov in bolj po intuiciji sem ponudbo sprejela. Potem sva sestavila ekipo, oziroma 'ekipico' za snemanje. Povabila sva Darka Sintiča za direktorja fotografije in začeli smo z delom," se spominja skupnega sodelovanja. Darko Sintič je več let delal kot locationscout in zelo dobro pozna Slovenijo ter njene skrite kotičke. "On je predlagal večino lokacij. Snemali smo po gozdovih Jelovice, na vrhu Nanosa, v reki Krki in drugje. Snemanje samo je bilo intenzivno. Zaradi mnogih lokacij smo video posneli v treh snemalnih dneh, ki pa so se, zaradi drugih obveznosti, zgodili znotraj treh tednov."

Poročno obleko je naredila iz mreže za komarje.

31-letna igralka pa tokrat ni le glavna in edina protagonistka zgodbe, ampak se je preizkusila tudi kot režiserka. "Davor me je spodbujal, da bi spot tudi režirala. Nisem bila prepričana, da bom nalogi kos, ampak v nekem trenutku, me je prevzela čista strast in odgovornost do končnega izdelka, ki je presegala zgolj moj igralski vložek. Čutila sem Davorjevo popolno zaupanje, zdaj sem morala zaupati še sama sebi. Začela sem nabirati reference, risat kadre, izbirat kostume se posvečati predvsem zgodbi … Zame je bil to prvi poskus in priznam, da sem uživala, čeprav še zdaleč ni bilo lahko. Ni tako enostavno biti pred in za kamero hkrati. Skupaj z Darkom sva pregledovala material, ki smo ga posneli in ga začela zlagati v grobo montažo. Vmes smo za povrh izgubili del že posnetega materiala, potem smo nekatere stvari posneti še enkrat, skratka izjemno intenzivno in zame predvsem zelo poučno."

Saša Pavlin Stošić v videospotu nosi blond lasuljo.

V videospotu na začetku Saša nosi lasuljo, ki pa ima za samo zgodbo velik pomen, kot poudarja mlada igralka: "Lasulja je znak prikrivanja, kdo si v resnici, služi zadoščanju projekciji samega sebe, parafraza konflikta znotraj osebnosti. Poizkušala sem spregovorit v jeziku podob, ki so jasne. Embrio na jasi, hoja po vodi, poročna obleka, ki sem si jo naredila iz mreže za komarje. Serija arhetipov, s katero sem želela podpreti vsebino Leejevega besedila in Davorjeve glasbe. Generiranje lepote brez strahu pred patetiko. To je bil velik izziv. Sicer pa že dlje časa hrepenim po kratki frizuri, samo zaenkrat še nimam poguma, da bi to željo realizirala."

Saša Pavlin Stošić v videospotu za pesem Inside Love.