Saša Tabaković z urbanim etno-džez albumom

Saša Tabaković , ki je v zadnjih letih domačemu in tujemu občinstvu približeval bošnjaško (sevdah), srbsko, romsko in judovsko (klezmer) tradicionalno glasbo, se je lani povezal s priznanimi glasbeniki Janezom Dovčem, Boštjanom Gombačem, Goranom Krmacem, Vasilijem Centrihom in Robertom Piklom ter mistično potovanje po kulturnem izročilu Panonske nižine predstavil na koncertu v sklopu Drame Akustika.

Ti kulturni prostori so našemu okolju precej neznani, čeprav je Slovenija del njih. Zato jih želijo ustvarjalci z novim albumom približati širši množici, "še posebej pa tistim, ki so nostalgični ob ohranjanju glasbene dediščine na način, kot so ga poznali naši stari starši", so zapisali pri glasbeni založbi.