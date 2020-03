Saša v novi pesmi o dogodku, ki jo je precej zaznamoval

Devetnajstletna pevka in igralka Saša Lešnjek, znana tudi po vlogi Sandy iz muzikala Briljantina, se tokrat predstavlja ne le kot izvajalka, ampak tudi kot avtorica besedila in glasbe. V minulih letih je na glasbeno sceno že stopila kot samostojna izvajalka in s pesmimi Zaljubljena v ta svet, Nazaj v Piran ter duetom V drobnih stvareh prinesla svežino v slovenski glasbeni prostor.

Njena nova skladba opisuje težke trenutke, ko pridemo do točke, ko preprosto želimo nazaj, kjer je bilo vse lepo: "Pesem je nastala nek večer, ko sem bila sama doma in je inspiracija nekako prišla k meni, tako da sem po kakšnem letu spet v roke prijela ukulele in začela igrati. Lahko bi rekla, da se je pesem potem napisala kar sama od sebe in so tudi besede kar privrele iz mene. Govori o dogodku, kisem ga za namene pesmi poosebila inme je v zadnjem času precej zaznamoval. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem prebolela, kako se je odvil. Govori o tem, kako sem si nečesa zares želela, ampak se je končalo, še preden se je začelo in bi v tistem trenutku naredila vse, da bi bilo spet isto kot prej – od tu tudi naslov Pelji me nazaj."