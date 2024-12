Sašo Avsenik: Vse se je zgodilo z razlogom

Sašo se je sinočli v razprodani Hali Tivoli prvič znašel v vlogi povezovalca programa in koordiniral 40 glasbenikov. Situaciji zaradi nevrološke bolezni in težav z desno roko se je pač moral prilagoditi: "Predvsem, da ne morem biti na odru kot harmonikar, ampak glede na to, da ta zgodba ni zgodba harmonikarja, ki igra veliko solov in je virtuoz, je v bistvu Avsenikova glasbena zgodba."

Ko je Sašo o svojih zdravstvenih težavah z oboževalci odkrito komuniciral na družbenih omrežij, ga je presenetil odziv in na tisoče sporočil, dobrih želja ter izrazov podpore:"Mislim, da so zelo empatični in sočustvujejo z mano, ampak jaz se bom potolažil in si je moja roka premislila, ker je tako lep program in ne bi delala, zato bom rajši poslušal."

Sašo glede načrtov za prihodnost ostaja optimist, nekaj časa pa bodo v skupini nastopali z dodatnim članom na harmoniki. "Vse to je usoda in se je zgodilo z nekim razlogom. Malo več bom pri družini, drugače pa bom moral mogoče kakšne daljše nastope skrajšati in se posvetiti takšnim projektom, kot je ta in mislim, da bomo lahko ta projekt še kam peljali izven Slovenije," pa je povedal o projektu Zimska pravljica.

In nadaljevali s predstavljanjem Slovenije in družinskega izročila Avsenikov po vseh koncih Evrope. Težave, s katerimi se sooča pri igranju z desno roko, je odločen odpraviti: "Moja nova vloga je, da se spravim nazaj v staro vlogo. Želja je velika, sploh pa motivacija. Ogromno podpore sem dobil od ljudi in moja največja želja je, da ko bomo drugo leto to ponavljali, glede na to, da je razprodano, da bom spet igral na harmoniko."

Avsenikova Zimska pravljica

Po več kot štirih desetletjih pa se je Avsenikova glasba vrnila v razprodano Halo Tivoli. Večer poimenovan Zimska pravljica je ponudil številne uspešnice iz bogate zakladnice bratov Avsenik, pa tudi skladbe nove generacije, ki jo že 15 let uspešno nadaljuje Sašo Avsenik.

"Na začetku, ko sem vstopil v ta ansambel, sem moral pregledati in preposlušati veliko posnetkov in zagotovo mi je prav nastop iz Tivolija 'ta starih' Avsenikov ostal v zelo lepem in močnem spominu," je dejal Luka Sešek.

"Počutim se izredno ponosna, da stojim tukaj, ker ena od večjih želja mi je bila, da bi nekoč oblekla narodno nošo in pela slovensko pesem," je povedala pevka Lucija Selak, s katero je pela polna dvorana Tivoli.

"Ko smo mi bili majhni fantki, stari 10 in 15 let, smo začeli to igrati in gledati posnetke iz Tivolija, ko so ga oni 'žgali kot norci'. Da se ta glasba po toliko letih vrne sem, je to samo pokazatelj, da je ta ansambel na pravi poti in da izpolnjujemo svoje poslanstvo," je povedal kitarist Ansambla Saša Avsenika, Matic Plevel.

"To nam je v krvi, tako da mislim, da bi moral vsak Slovenec to doživeti na lastni koži, kot gremo na Triglav," pa je prepričano občinstvo.