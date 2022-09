SBO: Prihaja zima, zaradi katere dinozavri ne bodo izumrli

SBO: "Zadeve" četudi se zdi, da so izzvenele v tišino, ne spijo. Morda zaenkrat še vedno spimo mi, vsi ostali. Morda je to še vedno trans. V sencah se skrivajo ogromne živali in globalna zima prihaja. Zima, zaradi katere dinozavri ne bodo izumrli.

SBO: Morda smo v tem času lahko predvsem dojeli, kdo so pravi protagonisti "scene" in morda je največji udarec to, da se pogosto izključujejo z izvajalci. Radi bi verjeli v novi val, kot pojem inovacije, progresije, prerojenja "scene", a zaenkrat se kaže zgolj kot historični pogoj.

Kaj se vam je dogajalo v tem letu in pol, je izdaja plošče Trans kaj spremenila vaše dojemanje domače scene in njenih protagonistov?

SBO: Naš producent je obenem integralni del naše skupine in pogojuje njen obstoj. Čeprav za mizo sedi en človek, je ustvarjanje glasbe za nas presenetljivo "bendovsko". Naša druženja velikokrat delujejo kot jam-sessioni, kjer Vid prek niza refleksij nastavi smer pesmi. Debata o novem albumu sovpada z našo interno debato o zvoku in željo pa nadaljnjem raziskovanju.

Salem je retro-pop psevdo-balada, vokal edine članice zasedbe pa je soočen z ikonično prezenco Anje Rupel na kompoziciji, ki v aranžmaju evocira čase, ko so bile sanje še dovoljene – skozi poetično narativo o ujetosti, utesnjenosti, celo zločinu, želji po ljubezni ter ceni svobode. Gre za poklon eni največjih div na tej strani zlatega obdobja slovenske popevke, glasbeni izdelek vreden mitološkega imena Anje Rupel – oziroma vsega kar pomeni, ali bi lahko pomenila milenijcem in vsem, ki pridejo za njimi.

Bo res na drugem albumu glavna za mikrofonom Juca, kaj pa ostali?

SBO: Prvi komadi za novo plato so že posneti. In prezenca Jucinega vokala je opazno večja, ob tem tudi tematska podrejenost, a moramo poudariti, da bo naš "drugi celovečerec" – naš. Torej gre za kolektivno dejanje, gre za drugi album benda, nikoli posameznika.

Dejstvo je, da že leto in pol ni bilo moč klikniti nove pesmi, videospota, vmes ste imeli nekaj koncertov, festivalov, je bila zanimiva družbena klima ugodna za vašo ustvarjalnost?

SBO: Ob sami izdaji zaradi epidemioloških razmer promocija ni bila možna. Ironično se je promocijsko obdobje plate raztegnilo v isti maniri kot neizvestna družbena klima, kar nas je obenem naučilo spoštovati lastno delo. Aktualnost tem in komadov, je presenetila celo nas same. Trans traja in definitivno bo dobil tudi svoje vizualne zaključke, v oblikah kot ste jih bili od nas vajeni.

Pričakovanja so vsekakor velika, je nov material nared, singli, album?

SBO: Nared za izdajo še vsekakor ni. Ciljamo na pomlad 2023. Morda je to lahko prva ohlapna a kredibilna napoved.

15. septembra boste s Kinom Šiško proslavili njeno 13-letnico, kaj vam to pomeni, bomo slišali kaj svežih pesmi?

SBO: Sveži material bo seveda v posluh. Zanima nas, kako prvi fragmenti komunicirajo s publiko in ker bo to precej velik koncert, je selekcija in izvedba ključna. Ob prvih konkretnih zametkih Transa, smo idejam za album, ki so bile še razvoju, posvetili skoraj cel koncert v Gromki. A klubsko okolje to dovoljuje. Po tistem večeru smo se lahko vrnili za risalno mizo. To kar bo od novega materiala moč slišati v Kinu Šiška, je že v veliko bolj končni obliki. Kar tovrstnemu spektaklu pač pritiče.