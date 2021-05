SBO: Toleranca do vsega, razen do netolerantnosti

Smrt boga in otrok (SBO) so nazaj s prvencem TRANS in problem je večji, kot se zdi.

Pod psevdonimom SBO se skriva izvirno ime benda, Smrt boga in otrok , ki je na naši sceni odjeknil skupaj z globalno popularizacijo trapa. Po nizu postfaktičnih podvigov, medmrežnih hitov in pojavov na bizarni lestvici slovenskega YouTube trendinga s komadi, kot so Tipi so pičke, Sara Bezovšek, Tvrdi L, P*** kurac , izdajo svoj prvi mixtape album v sodelovanju z dvojcem AMN (Heroina: Trake ljubezni, 2017), ki kulminira v oblikovanju psevdo-kolektiva GuapoGang in v izdaji, zdaj že klasičnega, Cypherja s Senidah na čelu. Po izidu uradnega EP-ja z naslovom III (2018) , zasedba doživi notranjo, intimno krizo, ki jo premleva v sodelovanju s Shaom , kar botruje dvojni digitalni izdaji ( Sheitan en plastique , 2018 in Matin avec Sheitan , 2019) in povečanemu koncertnemu povpraševanju po bendu. S povratkom k izvirnosti svojega zvoka zaokrožijo svoje mladostniško delovanje in ob izdaji poslednjega EP-ja (MMXV, 2019) poniknejo. Premor uradno prekinejo 1. novembra lani, ko z izdajo plesne vizualizacije Psihonaut in s spletnim dogodkom, 8. decembra, v okviru koronskega koncertnega programa Kina Šiške. Prav tako na vseh pretočnih platformah izide kompilacija vseh najzgodnejših viralnih hitov kot EP pod naslovom MMXV [B side] (2020) . Obdobje povratka obeleži začetek sodelovanja z založbo SonicTribe , pod okriljem katere kot napoved albuma izide še single Postaja F z videospotom. 14. marca pa SBO objavijo svoj dolgo pričakovani, prvi uradni, celovečerni album z naslovom TRANS.

Beno: Fluidnost žanrov in vplivov je nekako tudi zvesta našemu doživljanju okolja in časa, v katerem živimo. Ne obstaja enoznačnost v tem, kako razumem sebe in kako me razumejo drugi.

Če so vas prej uvrščali v trap, je album TRANS skupek različnih žanrov, vplivov(?), to pomeni, da gre za osebne tripe posameznikov bendu, ostali pa hkrati niste obremenjeni z egom, da to prosto dopuščate, ob zanimivih in odbitih rezultatih, ali gre bolj za skupinski trud?

Pa je komad kot sam (TSP) dosegel tisto, kar ste z njim hoteli doseči, dejstvo je, da ni šlo za provokacijo kot samo? In kaj pravite na to, da so ga mlajše generacije bržčas odkrile šele, ko ga je "obdelal" njihov najljubši "jutuber"?

Fifi: Ime Smrt boga in otrok smo izbrali, ker nam je bilo to smešno. Smrt bogatih otrok ne bo nujno nič rešila; morda je to le bizaren trip, nek oris prehoda prihodnosti kvarta v mainstream; tisto, kar nas bo rešilo, je soočanje s stvarnostjo.

Beno: Na poti smo definitivno izgubili sebe. Oziroma, poskušali smo uzreti niz elementov in dejavnikov, ki tvorijo naš jaz. Opazovali smo svojo podobo skozi slike slovenske popularne kulture, skozi učni program šolskega sistema, skozi ljudi, ki jih od otroštva srečujemo, pesmi, ki jih pojemo, skozi zgodbe, ki so nam bile izpričane. Morda smo tako izgubili samo vprašanje o sebi. Morda smo se mu na ta način zgolj izognili. In morda je to zgolj poizkus razrešitve občutkov tesnobe in utesnjenosti, njuno pozunanjenje. Mislim, da TRANS ni nova "črna", je zgolj nek mikro dogodek, ki je razkrinkal temo, ki je že ves čas tu. Temo v nas.

Fifi: Sara Bezovšek je bila naključna oseba s Facebooka, ki je kasneje postala naša prijateljica in ambasadorka. Vzeli smo jo za svojo, ker je bilo njeno ime kot ulito primerno za refren pesmi in njena profilna slika ravno dovolj kriptična, umetniška, in nihilistična hkrati (na svoji profilni sliki je umetnica objemala črno vzmetnico z vsemi svojimi okončinami). V videospotih pa smo pretepali otroške vozičke, ker je dotično dejanje služilo kot prispodoba za smrt otrok.

V videospotu Ljubljana je Berlin ste odlično parodirali cel kup SLO spotov, od Laibacha, Borghesie, Belih vran, do BFM, Klemna, Ali Ena pa do Game Over, C.Salleta in Videosexa ... super zastavljeno in izvedeno! Gre bolj za spoštovanje ali trollanje, ste dobili kakšen komentar originalnih izvajalcev?

Beno: Omenjen stavek se v videospotu za komad Minhen pojavi samo kot grafit in je dejanski citat iz pesmi Devojke idu u Minhen beograjskega benda Repetitor . Komad, ki smo ga delali v sodelovanju z dvojcem AMN, razširja tematiko, nakazano v beograjski referenci. V skladu z ostalimi komadi z mixtapea, na katerem se nahaja, razmišlja o ljubezni, ki uide, odide, o tem zakaj je odšla in kaj so njene možnosti obstanka. Ljubljana je Berlin pa je bolj krik, ki se zgodi po sprejetem dejstvu obstanka ali ostanka. Vključuje oba navedena pola, tako iluzijo kot fatalizem. Ljubljana vendar ni Berlin. Ljubljana postaja nekaj neslutenega v očeh tistih, ki v njo zrejo.

Juca: Omenjeni idoli nas spremljajo že celo življenje in jim v tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, pač ne moramo ubežati. So del nas, del naše glasbene kolektivne zavesti. Zdi se mi pomembno, da preko svoje glasbe prevprašujemo njihov obstoj, ker so na nas do neke mere vplivali, hoteli ali ne. Definitivno pa obstajajo tudi druge modelke in modeli, ki jih kujemo v zvezde.

Ni upanjaje v bistvu new age predelava Borghesie,Ni upanja, ni strahu, očitno ste feni tako Laibacha kot Alda in Daria, ki sta bila pomemben člen (gejevske) alternative osemdesetih. Laibachi so mi potrdili, da podpirajo nove ideje in izraze, čeprav praviteWe don't want Laibach...?

Beno: We don’t want Laibach je legendaren komad ljubljanske zasedbe Ironic Tronic, ki v zobe vzema elitizem ljubljanske urbane scene in izopačenosti njenih metro-holcerjev. Melodična linija omenjenega komada je prav tako delovala kot navdih za sinte pri komadu Trnow III. Komad We don’t want Laibachdeluje na albumu kot pol-otvoritev in poetičen okvir. Na trditev iz naslova protagonist odgovarja s stavkom iz filma Ali G In Da House - Go back to Slovenia. Tudi če bi katero koli od navedenih referenc hoteli negirati, jim ne uspemo uiti.

Postaja Fje prava trans-narodnozabavna viža,Psihonautpa trans-psiho-fuckboy himna, naključno ali zelo premišljeno?



Juca: Zdi se kot naključje. Morda tudi je. Skozi proces snemanja albuma pa smo poskrbeli za to, da se je občutek odtujenosti, lokalne čudaškosti povezal z afteraškim trans-partijanjem.

Menda vas moti, da pri dojemanju glasbe in umetnosti ni dopuščanja svobode, da ljudje zadeve jemljejo preveč dobesedno, menite, da gre za tipično slovensko obremenjenost, majhnost, zaplankanost, ali gre za univerzalen pojav, kjer koli drugod po svetu?

Fike:Venia gloria. Fix je ta Venija življenjski prostor, ki dovoljuje izjemno potenciranje absurda. Zaplankanost pa pripomore k smešni interpretaciji tega, na tak podalpski način. Veliko vprašanje, ki si ga ves čas zastavljamo je: če jaz nekaj izjavljam, sem to dejansko jaz?