Scooter Braun prodal avtorske pravice prvih albumov pevke Taylor Swift

Po poročanju tujih medijev je poslovnež Scooter Braun, ki je sicer dober prijatelj Justina Bieberja, le 17 mesecev po tem, ko je kupil avtorske pravice pesmi na prvih šestih albumih pevke Taylor Swift, pravice za več kot 253 milijonov evrov prodal investicijskemu skladu. Glasbenica, ki je zdaj podpisala pogodbo za Universal Music Group, je oboževalcem obljubila, da bo znova posnela prvih šest albumov, s katerimi je zaslovela po vsem svetu, in svojo obljubo tudi drži. 30-letna pevka je potrdila, da v času prodaje nihče od tedanjih lastnikov, torej niti Scooter niti Scott Borchetti,ni stopil v stik z njo ali njeno ekipo."Mislim, da je pevka v zadnjih petih dneh zagotovo slišala za prodajo, mogoče od svojega očeta Scotta Swifta, odvetnika Jaya Schaudiesa ali delničarja Franka Bella. Obstaja možnost, da mojega sporočila ni videla, a resnično dvomim, da se je zjutraj zbudila in novico videla tako kot vsi ostali," je povedal Borchetti.

Pevka, ki ji največ pomenijo oboževalci, se je odzvala na Twitterju, ker želi oboževalcem pojasniti trenutne zaplete glede lastništva svojih zgodnjih pesmi. Zapisala je, da je Shamrock Holdings zasebna delniška družba, pred nekaj tedni pa naj bi ji njihov predstavnik poslal pismo, v katerem so sporočili, da so od Scooterja Brauna kupili njeno celotno glasbeno zapuščino, vse od glasbe do videoposnetkov. "To je bila že druga prodaja brez moje vednosti. V pismu so mi povedali, da so se najprej želeli obrniti name in me obvestiti, vendar je Scooter Braun zahteval, da z mano in mojo ekipo ne vzpostavljajo stikov, sicer bi posel prekinil."

Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij.

Swiftova je še povedala, da je med pogovorom s podjetjem ugotovila, da bo Braun pod prodajnimi pogoji še vedno služil na njen račun. "Imela sem upanje in bila sem pripravljena dati možnost partnerstvu s Shamrockom, a nikoli ne bom sodelovala s Scooterjem."V opombi je igralka pojasnila tudi glasbeno pogodbo, ki jo je predlagala Braunova ekipa, v kateri je pisalo, da mora najprej podpisati sporazum o nerazkritju informacij, v katerem je navedeno, da o Braunu nikoli ne sme reči negativnih besed. Sporazum so ji pokazali, še preden je lahko pogledala finančne evidence družbe, kar je običajno prvi korak pri takšni pogodbi. "Morala bi podpisati dokument, ki bi me za vedno utišal, še preden bi sploh lahko imela ponudbo za svoje delo. Moja pravna ekipa je dejala, da to ni normalno in še nikoli niso videli takšnega sporazuma, razen v primeru, ko je naročnik žrtev želel utišati."

Swiftova je tako že začela snemati glasbo s prvih šestih albumov, ob tem pa je zapisala: "Izkazalo se je, da je to izredno razburljivo in me ustvarjalno izpopolnjuje. Na zalogi imam veliko presenečenj. Zahvaljujem se vam za podporo v tej sagi in komaj čakam, da slišite, o čem sanjam te dni." S sledilci pa je zvezdnica delila tudi pismo, ki ga je 28. oktobra poslala predstavnikom Shamrocka, v katerem je dejala, da je navdušena nad idejo sodelovanja z ljudmi, ki cenijo umetnost in razumejo, koliko ji pomeni njeno življenjsko delo. "Ampak če vas podprem, kot ste zahtevali, bom prispevala k obogatitvi Scooterja Brauna in Ithaca Holdings. Moja vest mi ne dopušča, da bi sodelovala pri neposrednem ali posrednem sodelovanju s Scooterjem Braunom."

Odzvali so se tudi iz družbe Shamrock ter v izjavi za The Postdejali: "Taylor Swift je transcendentna umetnica z brezčasno zapuščino. To naložbo smo izvedli, ker verjamemo v izjemno vrednost in priložnosti, ki jih prinaša njeno delo. V celoti spoštujemo in podpiramo njeno odločitev, in čeprav smo upali na formalno partnerstvo, smo tudi vedeli, da je to možen izid in tudi to cenimo. Cenimo odprto komunikacijo in Taylorino strokovnost z nami v zadnjih nekaj tednih. Upamo, da bomo z njo sodelovali na nove načine in se še naprej zavzemali za vlaganje investicij v umetnike in njihovo delo." Spomnimo, ko je Braun junija 2019 prevzel njeno zgodnjo glasbeno zapuščino, je Swiftova rekla, da jo je ta poteza uničila. "Scooter mi je vzel življenje, ker nisem niti dobila priložnosti za nakup," je takrat zapisala glasbenica. "V bistvu bo moja glasbena zapuščina v rokah nekoga, ki jo skuša uničiti."