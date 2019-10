Scooter: Danes nikoli ne bi šel na rave zabavo kot v 90. letih

Kako bi svojim vnukom opisali 90. leta, glasbo in kakšen občutek je, da ste sodelovali pri ustvarjanju kultne pop glasbe tistega časa?

Rekel bi, da je bilo to zelo veselo obdobje, ko se je vzhod odprl zahodu in vsi so se počutili svobodne. Nobenih težav ni bilo, vsi so želeli poslušati techno, rave ... Bilo je brezskrbno obdobje.

Kaj ljudje iščejo z obujanjem 90. let? Vemo, da se vrača Beverly Hills, glasba iz 90. let je spet izjemno priljubljena ...

Mislim, da želijo podoživeti lepše čase. Enako velja za vse generacije, tudi tiste, ki so bili mladi v 70. ali 80. letih. Hodili so v šolo, hodili so se zabavat in se imeli lepo. Zdaj so vsi poročeni in jim je postalo dolgčas (smeh). Začeli so razmišljati o starih časih, ki so bili za njih takrat brezskrbni. Sam se ne vračam toliko v mlada leta. Ja, rad imam kakšno glasbo starejšega datuma, a nikakor ne bi šel na rave zabavo kot v 90. letih. Mislim, da se preveč ljudi "zatakne" v nekih starih časih, v starih pesmih in ne misli na prihodnost. Premalo ljudi skrbi za novo glasbo, zato se zdi, da je manj priljubljena.

Glasba skupine Scooter je postala del popularne kulture, zdaj jo namreč poslušata že dve generaciji. Ste kdaj opazili, da je kakšen starš na koncert pripeljal otroke?

Ja, opazil sem že, da se je zgodilo prav to, in ne boste verjeli, v prvi vrsti so bili točno ti oboževalci. Očetje pripeljejo sinove, kar se mi zdi super.