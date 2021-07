Scott Disick v novem videospotu Malume

Kolumbijski zvezdnik Maluma nove pesmi kar stresa iz rokava. Tokrat je oboževalce presenetil z novo pesmijo in videospotom za pesem Sobrio (Trezen), v katerem pa nastopa tudi Scott Disick, nekdanji partner zvezdnice Kourtney Kardashian. Glede na prve odzive pa je Maluma znova zadel v polno in bo pesem kmalu postala prava poletna uspešnica.

Maluma in Scott Disick sta bila v preteklih dneh precej aktivna na družbenih omrežjih, oboževalci pa so se spraševali, kaj se dogaja med zvezdnikoma, saj niso vedeli, ali sta sprta ali je razlog kaj drugega. Naj omenimo, da sta bila že večkrat opažena v javnosti, srečevala pa sta se tudi na zvezdniških dogodkih in zabavah. "Kaj za vraga je narobe z Malumo," je tvitnil Scott, Maluma pa se je na provokacijo odzval: "Kaj je s tabo? Tako močno bi rad bil jaz, da želiš vzeti, kar je moje?" A brez skrbi, šlo je zgolj za dobro promocijo pred izidom Malumove nove pesmi in videospota, pri katerem je sodeloval tudi 38-letni Scott Disick.

Maluma je oboževalce tako znova prijetno presenetil in danes ponoči nepričakovano objavil čisto novo pesem z naslovom Sobrio (Trezen), ki že po nekaj urah od izida velja za veliko glasbeno poslastico. Izid pesmi je pospremil tudi dovršen videospot, ki so ga posneli v Los Angelesu pod režijsko taktirko mojstra Jessyja Terrera, ki je za Malumo v svoji karieri posnel več kot 10 videospotov, na njegovo delo pa prisegajo številni latino zvezdniki, kot so Jennifer Lopez, Ricky Martin, Bad Bunny in drugi. V najnovejšem videu je vlogo dobil tudi Scott Disick, ki na Malumov intimni koncert pride s svojo izbranko, za katero pa se izkaže, da je Malumova nekdanja ljubezen. V njene čevlje je stopila lepotica, izraelski model Eden Fines. Naj omenimo, da ima Scott v spotu podobno pričesko kot Maluma v videospotu za mega hit Hawái.

Scott in Eden sedita za mizo in spremljata Malumov nastop, na katerega je prišel vidno vinjen, saj je žalost zaradi ljubezenskih ran utapljal v alkoholu. 27-letni kolumbijski zvezdnik je odlično odigral zahtevne prizore, saj je v njih videti zelo prepričljiv. Poleg Scotta v videospotu nastopajo še raperka Saweetie, igralec in pevec Quincy Brown ter avstralska supermanekenka Shanina Shaik. Maluma v pesmi prepeva, da ne more trezen povedati, kar mu leži na srcu, zato svojo bivšo pokliče, ker ima potrebo po tem, da izve, kako ji gre in če ga še vedno ljubi. Zaveda se, da čas ni primeren za klic, ampak želi preveriti, ali je še vedno njegova. Popolnoma opit stopi na mizo, za katero sedi Saweetie, vzame cigaro in se po nastopu odpravi na ulico. Med sprehajanjem po mestu se skoraj onesvesti na betonu, ko nasproti pripelje avto. Poglejte si videospot, v katerem boste izvedeli, kako se zgodba konča.

