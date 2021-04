Se Dinamitke ponovno vračajo na oder?

Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek komaj čakajo, da se vrnejo na odre. Medtem ustvarjajo pesmi. Eno z naslovom Evropa so pred kratkim dokončale v studiu na Gorenjskem, ravno v času, ko se bližata 30-letnica samostojne Slovenije in predsedovanje Slovenije Evropski uniji. Govori se, da bi morda že poleti Dinamitke ponovno stopile na oder v nadgrajeni različici muzikala Mamma Mia.

icon-expand