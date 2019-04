Se Justin poslavlja in odhaja v glasbeni pokoj?

"Uau, 115 koncertov je za menoj. HVALA, vsakemu posebej na odru in pod njim, da smo zaradi vas vztrajali to leto in pol. Velika hvala vsem, ki ste nas prišli pogledat. Najboljši oboževalci na svetu ste. Ne morem verjeti, da je konec," je ob posnetek, na katerem se je zadnjič poslovil na odru in odkorakal v zaodrje, hvaležno zapisal Timberlake.

"Zelo vas cenim, Connecticut, zdaj se moram naužiti tega, ker to verjetno nikoli več ne bom ponovil," je po koncu zadnjega koncerta turneje dejal Justin Timberlake in s tem v skrbi spravil številne oboževalke.

Ameriški mediji so takoj začeli ugibati, ali gre dejansko za njegovo slovo od glasbe in da se bo upokojil, ali si bo vzel samo daljši premor in se posvetil svoji družini. Tudi njegova žena, 37-letna Jessica Biel, je objavila posnetek, na katerem govori, kako je vesela, da bo zdaj manj časa preživljal na turnejah in kako je ponosna nanj. Zvezdniški par je poročen od leta 2012 in ima triletnega sina Silasa Randalla.