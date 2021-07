Se skupina Colonia vrača s prvotno pevko Indiro Levak?

Hrvaška skupina Colonia je ena tistih, za katero vedo skoraj vsi. Skozi 90. leta in v začetku let 2000 so nizali hit za hitom, potem pa so leta 2017 šokirali, ko so sporočili, da skupino zapušča pevka Indira. Zdelo se je, da je konec neke ere, a zdaj se ta era vrača. Indira in producent Boris Đurđević sta se pogovorila, umirila stare strasti in pripravila novo sodelovanje.

icon-expand Indira Levak FOTO: Facebook

Leta 2017 je hrvaško glasbeno sceno pretresla novica, da se legendarna dance skupina Colonia razpada. Takrat je namreč prišlo do spora in Indira Levak, prvi glas zasedbe, se je odločila, da skupino zapusti in se preizkusi na samostojni glasbeni poti. No, štiri leta kasneje, so se strasti očitno umirile, saj bo pevka ponovno sodelovala s producentom skupine Borisom Đurđevićem. Naslovnico hrvaške revije Story krasi njuna skupna fotografija in pripis: "Skupaj proti novim zmagam!" Kaj se pravzaprav dogaja in ali se Colonia vrača v zasedbi, kot smo je vajeni, pa sta glasbenika povedala za omenjeno revijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Bili smo ena od skupin z najdaljšim glasbenim stažem na naših tleh, imeli smo veliko uspešnic, s katerimi so odraščale generacije. Življenjske priložnosti in celo neki novi glasbeni trendi so vplivali na nas in želeli smo sodelovati še s kom drugim. Tako je Boris začel sodelovati z Ivano (trenutna pevka supine Colonia, op. a.), jaz pa sem se posvetila dvema samostojnima albumoma. Tako so nas vodile zvezde in mislim, da je odmor bil zelo dobrodošel. Malo smo si oddahnili od same rutine, zdaj bomo pa z novo vnemo pokazali, kje je naše mesto pod glasbenim nebom," je povedala Indira in dodala: "Veselim se sodelovanja, je pa pomembno poudariti, da bom kariero še naprej gradila samostojno."

Nasmejana glasbenica je dala jasno vedeti, da samostojne kariere ni konec in da se ona kot vokalistka ne bo pridružila skupini Colonia. "Indira se je dokazala kot solo izvajalka, prav tako se je Colonia z Ivano Lovrić dokazala kot uspešna zasedba in zelo se veselim, da bom lahko kot producent sodeloval pri obeh projektih. Mediji so iz tega zdaj naredili bombo, no, mi pa boo pripravili bombastične pesmi!"