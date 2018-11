Se U2 umikajo? Bono bo osveščal proti aidsu

Bono je dejal, da "gredo U2 stran", on pa bo sodeloval v zvezdniškem zbiranju denarja za osveščanje in borbo proti aidsu v okviru oddaje Jimmy Kimmel Live.

"Že nekaj časa smo na turneji, že 40 let vztrajamo, zadnje štiri leta pa so bila za nas zelo posebna. Zdaj gremo stran," je na odru Mercedes-Benz Arene v Berlinu pred dnevi, 13. novembra, povedal irski pevec Bono, frontman zasedbe U2.

Nekateri oboževalci so zato hiteli sklepati, da bi to lahko bil konec skupine, ki se je osnovala leta 1976. Snovalci spletne strani, ki pokriva njihove koncerte, U2gigs.com,pa so jih na Twitterju pomirili, da "je po vsakem zadnjem koncertu turneje enako in da bodo slej ko prej spet pokrivali kakšen koncert".

Obstajajo sicer sumi, da bo zasedba naredila kaj, da bo obeležila 40-letnico albuma Boy in 30-letnico albuma Achtung Baby. Zasedba je sicer v Dublinu po četrt stoletja odigrala pesem Dirty Day, v Kopenhagnu pa so zaigrali The Unforgettable Fire inStay (Faraway, So Close!), ki ju niso igrali že kar nekaj let.

Bono pa je zdaj že najavil, da bo sodeloval pri posebni televizijski oddaji v okviru šova Jimmy Kimmel Live ko bodo za združenje RED zbirali sredstva za osveščanje in borbo proti aidsu. Moči bo tako združil s komikoma Willom FerrellominChrisom Rockom,igralko Milo Kunis in raperjem Snoopom Doggom.