Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Še vedno krasna slogovna dvojnost angleškega elektronika

Ljubljana, 18. 10. 2026 11.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Ali poplesavati ali poležavati?

BONOBO - Distance in Static

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brightonski studijski čarovnik tudi z aktualnim albumom ni izpustil priložnosti, da značilni vsebinski dualizem povede v lov za novo publiko. Z vsakim Bonobovim novim albumskim zamahom se zdi njegov "krasni novi svet" resnično spet novi. Čeravno niti ni tak, kajti na prejšnjem albumu Fragments (2023) avtorjeva zgodba pluje vzdolž po zelo podobno razgibanega potočka. Subtilna house ali trip-house metrika nastopa menjaje z ambientalnimi kompozicijami, ki so praviloma skrajno diskretno oprašene z orientalskim oz. vzhodnjaškim melosom. Najprej se vzpostavi vtis, da gre za močno zastopanost filigransko pojočih tech-house motivov, šele nato iz skupno štirinajstih komadov zadiši po oddaljenih zvokih in tradicijah. Nenazadnje pa, če Bonobov opus preučujemo kot celoto, vse od prvenca Animal Magic (2000) dalje, je na dlani, da slogovna kvalifikacija glasbenika - že vrsto let delujočega v Los Angelesu - potrjuje, da je ta sorodnik, na primer, plesno navdahnjenega dueta Disclosure, istočasno pa je bonobo marsikaj navdušeno pripravljen ponuditi ranjkemu serilalu Cafe Del Mar. Iz prvoomenjenega stilističnega razreda še posebej izpostavim kompozicije Me & You, Cycles, ID700 in Uncasually. Na drugi strani pa je namišljena ritmična sekcija jazzovsko razpoložena v temi Youth's Fountain. Pridih iranskega melosa vključuje partitura Shokoufeh, ki izda vir uporabljenega vzorca in obenem ime iransko-ameriške jazz-folk pevke, ki je tega odstopila Angležu. Always On Your Side (z gostujočo vokalistko Joy Crookes) izzveni kot prikupna nu-soul semi-balada, še malenkost bolj pop pa Can't You See (odpoje jo Aanja Martin). Suvereno, a atmosfersko elegantno se v komadu Fire on the Water izkaže pakistanska folk pevka Arooj Aftab, v zaključku albuma - čudovitega za različne glasbene okuse - nam naproti pride še japonska multiinstrumentalistka in pevka Ichiko Aoba ali peresen napev Equinoctial. Naj Bonobo tudi v vaši zbirki naposled nastopi kot prvokategornik.

 

Ocena: 4,5

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
poslušalnica album

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

U2 se vračajo v preverjeno zavetišče

24ur.com Opojni downtempo cenjenega angleškega elektronika
24ur.com 'Futuristični' sejem sredi Berlina z izdelki, ki dosegajo vrtoglave cene
Zadovoljna.si Zakaj si boste zagotovo želeli telefon iz te serije?
Dominvrt.si Kakšna notranja oprema je moderna?
Moskisvet.com Kaj narediti s staro elektroniko?
Moskisvet.com Tehnološki trend, ki podira rekorde - zložljivi pametni telefoni
Zadovoljna.si Kaj je OLED tehnologija in kako omogoča izjemno sliko tudi na velikih površinah?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
To gre kraljici Camilli pri Charlesu najbolj na živce
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
vizita
Portal
Ali dodatki za 'močne' kosti sploh delujejo? Resnica o vitaminih
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Najboljše in najslabše meso: katero je zdravo in katero škodljivo?
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
dominvrt
Portal
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
voyo
Portal
Survivor: Avstralija
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022