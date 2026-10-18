Še vedno krasna slogovna dvojnost angleškega elektronika

BONOBO - Distance in Static

Brightonski studijski čarovnik tudi z aktualnim albumom ni izpustil priložnosti, da značilni vsebinski dualizem povede v lov za novo publiko. Z vsakim Bonobovim novim albumskim zamahom se zdi njegov "krasni novi svet" resnično spet novi. Čeravno niti ni tak, kajti na prejšnjem albumu Fragments (2023) avtorjeva zgodba pluje vzdolž po zelo podobno razgibanega potočka. Subtilna house ali trip-house metrika nastopa menjaje z ambientalnimi kompozicijami, ki so praviloma skrajno diskretno oprašene z orientalskim oz. vzhodnjaškim melosom. Najprej se vzpostavi vtis, da gre za močno zastopanost filigransko pojočih tech-house motivov, šele nato iz skupno štirinajstih komadov zadiši po oddaljenih zvokih in tradicijah. Nenazadnje pa, če Bonobov opus preučujemo kot celoto, vse od prvenca Animal Magic (2000) dalje, je na dlani, da slogovna kvalifikacija glasbenika - že vrsto let delujočega v Los Angelesu - potrjuje, da je ta sorodnik, na primer, plesno navdahnjenega dueta Disclosure, istočasno pa je bonobo marsikaj navdušeno pripravljen ponuditi ranjkemu serilalu Cafe Del Mar. Iz prvoomenjenega stilističnega razreda še posebej izpostavim kompozicije Me & You, Cycles, ID700 in Uncasually. Na drugi strani pa je namišljena ritmična sekcija jazzovsko razpoložena v temi Youth's Fountain. Pridih iranskega melosa vključuje partitura Shokoufeh, ki izda vir uporabljenega vzorca in obenem ime iransko-ameriške jazz-folk pevke, ki je tega odstopila Angležu. Always On Your Side (z gostujočo vokalistko Joy Crookes) izzveni kot prikupna nu-soul semi-balada, še malenkost bolj pop pa Can't You See (odpoje jo Aanja Martin). Suvereno, a atmosfersko elegantno se v komadu Fire on the Water izkaže pakistanska folk pevka Arooj Aftab, v zaključku albuma - čudovitega za različne glasbene okuse - nam naproti pride še japonska multiinstrumentalistka in pevka Ichiko Aoba ali peresen napev Equinoctial. Naj Bonobo tudi v vaši zbirki naposled nastopi kot prvokategornik.