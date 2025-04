Še vedno premalo slavna Kanadčanka odplačuje kar z memoari

Jessie Reyez - Paid In Memories

Če iščemo duhovito zgrajeno, pripovedno sproščeno in slogovno sočno sodobno albumsko celoto, potem je tretji met kanadske avtorice in pevke najdba in pol. Reyezova je sorazmerno pozno postala solistka. Njen sloves je bil močno utrjen že pred letom 2021. Tedaj je prvi album Torontčanke zaradi pandemije, kot se reče, padel skozi. Nikakor pa ni bila prizadeta njena predhodna in še vedno cvetoča pot piske pesmi za druge izvajalce. Reyezova je, na primer, ena od teh soavtorjev globalnega hita One Kiss, ki je pred šestimi letih dokončno proslavil Duo Lipo. Z visoko samozavestjo ni težko premikati nemogočega. Se pa, gotovo, lahko pripeti, da prevreti um in v tem skuhani napuh zlahka privede do marsičesa, kar album Paid In Memories definitivno ni! 33-letna Jessie Reyez je lahko označena tudi kot anti-Tate McRae. Vsi necukrani Kanadčani že vedno! Začetek pričujočega dela predstavlja huronski izliv frustracij mlade dame, ki po čudaških produkcijskih elementih in celo pikri raperski prišepetevalski kadenci sloni na nebeškem zvoku flavte. Za nameček je songu naslov I Never Said I Was Sane. Sledi izjemen festival raznorodnih songov. Goliath je klasičen R&B, diskoiden napev NYB je ena sprostitvena vmesnica, ki pa bo, res, Reyezovo na prvi fronti ohranjala vse poletje. Usoda čudovitega afrobeata Palo Santo ne bi smela biti posebej drugačna. Od kod je Reyezova potegnila še eno medeno. Kar malce cinično ukrivljena balada Cudn't B Me je Macy Gray, Amy Winehouse in Miley Cyrus v eni. Še bolj posrečen pa je Sam Smith, ki nastopi kot skriti vokalni gost – a mega uspešni angleški popevkar nato Jessie nagovori le po voice-mesidžu in to z enim priložnostnim bodrilnim traktatom, češ da je (neimenovan) krivec za pevkino zlomljeno srce, pač en capelj, ki je ni vreden. Stvari pa tečejo samo še naprej. Kar osemnajst songov, plus še trije posebej dodani, zaokrožajo docela navdihujoč albumski krog. V osnovi smo še vedno v območju popa, toda Reyezova še naprej vestno sestopa v soul, vsake toliko pa se še rapersko razbesni. Hiphop težkokategornik Lil Wayne nastopi v komadu Ridin', soul-pop šampion, kar povratnik Miguel vsekakor je, polepša song Jeans. Pospešen indie-pop slišimo v pregrešno preklinjajoči Psilocybin & Dasies. Koliko so nore gobe botrovale, da je kitarist v tem komadu uporabil riff a la Placebo, bržčas ne bo nikoli znano. Čudovita dekliška intima se izvije iz songa Toronto Shordie, še enega zlasti vokalno izredno prepričljivo izvedenega. Skoraj ni verjeti, toda Reyezova je za temelj mid-baladne 6Blessing prevzela kar Lovefool nekdanjih švedskih pop trend-setterjev The Cardigans (1996). V tem komadu je sijajen tudi gostujoči čikaški nu-raper 6Black. In da ne pozabim. Tudi Lil Yachty, najbolj ustvarjalno nepredvidljiv traper, prosto po Yachtyju zapoje drugo polovico pesmi, še ene kmalu uspešnice Head N Headache. In potem se poslušanje novega dela Jessie Reyez brez pomislekov lahko zgodi ponovno. Vtis bo še boljši, kot je bil prvič. In samo tako naprej.