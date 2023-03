Sea Star Festival program okrepil z lokalnimi trap izvajalci, prihaja tudi Senidah

Močna energija vodilnega svetovnega glasbenega žanra bo zavibrirala 19. in 20. maja v laguni Stella Maris, ko v Umag prihajajo lokalne zvezde trapa. Novemu valu okrepitve letošnje postave Sea Star Festivala se pridružuje kar 14 regionalnih trap in hip hop imen z absolutno kraljico tega žanra – Senidah – na čelu.

Obiskovalci festivala bodo lahko prisluhnili tudi regionalnim trap velikanom Krankšvester in Hiljson Mandeli, vodilnemu hip hop imenu nove generacije: Grše, pa tudi underground rap junakom: 30Zona. Z njimi si bodo festivalski oder delila še druga imena, kot so Fox & Surreal, Buntai, Thicc Boi, TTM, Podočnjaci, Miach, Micka Lifa in naša lokalca Masayah in Ružno Pače. Močna regionalna trap zasedba se pridružuje že napovedanim glavnim nastopajočim, svetovnim elektropunk velikanom The Prodigy, sveži techno super zvezdi Indiri Paganotto, globalnemu hitmejkerju Robinu Schulzu in house mojstru Mahmutu Orhanu.

Med zvezdami Sea Star Festivala bo tudi Senidah.

Drugi najbolj obiskan festival na Hrvaškem, Sea Star Festival, bo na svojem glavnem odru ponovno gostil trap kraljico Balkana Senidah! S svojimi megahiti Slađana, Mišići in Behute dosega milijone ogledov na YouTubu in digitalnih poslušalcev, po lanskem nepozabnem nastopu v umaški laguni pa se letos vrača na Sea Star Festival z novim studijskim albumom Za tebe, s katerim je popolnoma razvnela in očarala regionalne poslušalce.

Hiljson Mandela, pionir trapa, bo na festivalu Sea Star nastopil prvič.

Pionir trapa Hiljson Mandela se že pripravlja na svoj prvi samostojni nastop na festivalskem odru Sea Star Festivala. Domače občinstvo je navdušil s svojim prvim solo albumom Mandela Effect, s singli, kot sta McLaren in Cura s kvarta, pa zavladal digitalnim glasbenim lestvicam. Prvenec pa mu je letos prinesel nominacijo za glasbeno nagrado Porin v kategoriji Najboljši hip hop album. V močni trap postavi festivala sta tudi lanska dobitnika nagrade Porin v tej kategoriji, hip hop duo Krankšvester, ljubljenec domačega občinstva, triljski reper Grše, čigar aktualni singel Sip se že več tednov nahaja na lestvici Billboard Croatia Songs 25, pa tudi hud underground rap duo 30Zona.

Primorska raperka Masayah bo zastopala slovenske barve.