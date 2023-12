Sea Star napoveduje udaren začetek festivalske sezone

Najbolj iskan svetovni elektronski duo Arbat je prvi izmed številnih globalnih zvezd, ki bodo naslednje leto zasijale v umaški laguni. V le enem letu sta se uspela povzpeti od svojega prvenca do slovitega kluba Destino na Ibizi. Javnost sta navdušila s pesmijo Mandrake , sledila pa je glasbena evolucija z Uplift in Tabu . Čarovnika za DJ pultom izstopata z mogočnim in melodičnim house in techno stilom, krasijo pa ju tudi različni nazivi, med katerimi je 'novinca leta', ki jima ga je leta 2019 podelila žirija Ibiza DJ Awards. Pred dvema letoma pa sta imela čast zaključiti festival EXIT, kar je pred tem uspelo le velikanom, kot sta Carl Cox in Solomun.

Število oboževalcev, ki se bodo med 23. in 26. majem 2024 družili v umaški laguni Stella Maris, se iz dneva v dan veča. Zabave željni obiskovalci festivala Sea Star prihajajo iz kar 22 držav sveta, med katerimi so poleg Hrvaške in Slovenije še Italija, Nemčija, Avstrija in Švica, Nizozemska, Belgija in Velika Britanija.

V umaški laguni bo zagrmela ena največjih uspešnic leta 2023 Jericho, ki jo prinaša vodilna izvajalka nove generacije Iniko! Nezemeljski vokali, brezhibna produkcija in vesoljski videi privabljajo vse več oboževalcev po vsem svetu. Kot vsestransko nadarjeni kantavtorji, multiinštrumentalisti in producenti so se Iniko izkazali z uspešnicami Caught a Body, Motion in The King's Affirmation ki so v enem dnevu postale viralne in kot prave vzhajajoče zvezde z vsako izdajo osvajajo vedno več poslušalcev.

Britanski DJ in producent Hot Since 82 z razprodanimi nastopi po vsem svetu že leta slovi kot eden najbolj iskanih producentov v naši regiji. Z glasbo se je začel ukvarjati pri komaj 17 letih, priljubljeni mediji, kot sta BBC Radio 1 in Mixmag, pa so ga skupaj z občinstvom prepoznali že zelo zgodaj. Leta 2013 je izdal svoj prvenec LP Little Black Book, zaslovel pa je z remiksi, ki jih je ustvaril za Rudimental, Shadow Child in Green Velveta. Njegove fantastične veščine mixanja so ga popeljale na odre številnih festivalov po vsem svetu, rezidence na Ibizi in nastopi na Coachelli pa so le nekateri izmed njih.