Sebastian se je vrnil na oder in navdušil oboževalke

Po zelo dolgem času je priljubljeni pevec Sebastian spet stal na odru lansko leto. A ker je svoje oboževalke takrat tako razveselil in ker je Sebastian pripravil eno boljših zabav za vse ljubitelje slovenske glasbe, se je odločil vrniti.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Sebastianje tisti pevec, ki je v najbolj nori eri slovenskega popa razveseljeval vse oboževalce pop glasbe. Leta 2001 se je na sceni pojavil s pesmijo Hočem to nazaj ...!in se ob bok postavil priljubljenim pop skupinam Bepop, Game OverinPower Dancers, s katerimi se je kasneje podal tudi naPopstars turnejo.

Navdušil je tudi, ko je zapel pesmi Game Over in Bepop. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Lansko leto je najbolj zveste oboževalce prvič po več kot desetih letih razveselil na odru ljubljanskega nočnega kluba Cirkus. Čeprav je bil Sebastian svoj čas zelo priljubljen, verjetno nihče ni pričakoval takšnega odziva. In prav zato, se je Sebastian letos vrnil v ljubljanski klub in oboževalcem, predvsem oboževalkam. V sklopu posebne izdaje zabav Tutti Frutti, z junaki 90. in 00. let, je še enkrat zapel vse svoje največje hite, med drugim tudi Ti si ta!, En poljub, Napadin druge ter zaplesal s svojimi plesalkami.

