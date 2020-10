Sebastianova uspešnica 'Hočem to nazaj' v novi preobleki

Sebastianova uspešnica 'Hočem to nazaj', ki jo je v živo premierno predstavil pred 20 leti na izboru Miss Slovenije, je dobila novo preobleko in videopodobo. Glasbenik je imel za videospot pripravljene tri scenarije, na koncu pa je moral zaradi vseh ukrepov izbrati četrto možnost.

icon-expand Sebastian je na novo preoblekel hit Hočem to nazaj. FOTO: CTRL.media

"Pesem ima v mojem srcu zelo posebno mesto in jo jemljem kot nek preporod oziroma drugi rojstni dan, dan, ko je luč sveta ugledal moj alter ego–tisti Sebastian, ki ga vsi poznate. Vsako leto z ožjo ekipo obeležim ta 'rojstni dan' s sporočilom : "Vse najboljše ob obletnici," letos pa se je z objavo posnetka premiernega nastopa res sprožil cel plaz izjemno lepih besed in spominov," je ob izidu skladbe povedal Sebastian. Zgodba videospota je nostalgično obujanje spominov ob ogledu starega posnetka. "Imeli smo tri različne scenarije, ki so vsi vključevali ogromno statistov, tudi mojih oboževalcev izpred let, a so se tik pred snemanjem ukrepi tako zelo zaostrili, da smo morali na koncu izdelati četrti scenarij, po katerem v spotu nastopam sam. Prvi scenarij je predvideval, da bi v letni kino povabili oboževalce iz vse Slovenije z njihovimi družinami in ustvarili povezavo med enim in drugim videospotom. Potem nas je presenetila omejitev na 50 ljudi, tako da smo morali narediti plan B, po katerem bi predstavili celotno ekipo, ki je poskrbela za spomine cele generacije mladih, vezane na pesem 'Hočem to nazaj!': moje prvotne plesalce, Natko Geržinain Zvoneta Tomca, spremljevalne vokalistke, ekipo iz založbe ... Žal je prišla potem omejitev na 10 ljudi in je tudi ta scenarij padel v vodo. No, na koncu smo se želeli izogniti morebitnim inšpekcijam, zato sem v spotu sam,"je povedal Sebastian in se dotaknil realnosti, v kateri smo se znašli in ki močno vpliva tudi na ustvarjalce."Na ta način smo dali videu žig kaotičnega obdobja, v katerem živimo, in morda še toliko bolj poudarili razliko med množičnostjo, ki jo vidimo v prvem videu, ter osamo in izolacijo, ki jo vidimo v aktualnem videospotu za prenovljeno verzijo; vse zato, da se še bolj zavemo, kako– kot pravi besedilo pesmi–hočemo nazaj normalno življenje, ljubezen in raj, ki smo jih imeli pred vsemi temi ukrepi."

Za remiks skladbe je poskrbel tudi avtor originalnih ritmov Zvone Tomac, videospot pa se podpisuje ekipa CTRL.media. Snemanje videospota je potekalo v hali podjetja Metalna z režisersko ekipo Klemna Kokola, Žige Kalana in Christiana Fluherja. "Prizorišče je bilo res izjemno fotogenično, hkrati pa je to tudi nekdanja tovarna, zato je bila tudi temu ustrezno neprimerna za mojo belo obutev (smeh)." Ustvarjanje pred kamero je bila za Sebastiana po nekaj letih popolnega glasbenega premora tudi lepa čustvena izkušnja. "Lepo se je bilo vrniti v te vode, veliko čudovitih spominov je privrelo na dan. Podzavestno sem tokratno snemanje seveda primerjal s preteklimi in se spominjal videa 'Hočem to nazaj!', ki je bil posnet, ko še nisem bil slaven, snemanja 'Reci, da si za', ko nas je hudo zeblo, ali snemanja za 'En poljub', ko smo prišli na lokacijo posnet sončni zahod, a so nas pričakali burja in oblaki."

icon-expand Sebastian je videospot posnel v enem dnevu. FOTO: CTRL.media

Priljubljen glasbenik se je še v času uspešne glasbene kariere podal na plesno pot kot koreograf in odprl svojo plesno šolo, ki je letos dopolnila 18. rojstni dan. "Nikoli v življenju si nisem mislil, da bo iz nje nastala takšna strast, ljubezen in tako velika ter pomembna zgodba v mojem življenju. Takrat smo začeli graditi slovenski trg, leta 2011 se mu je čisto po naključju in brez večjih načrtov pridružila še tujina in tako danes pišemo lepo zgodbo na mednarodnem prizorišču." Lahko pričakujemo kmalu kaj novega?"Nove glasbene zgodbe sem vedno puščal odprte–nikdar nisem rekel niti ne niti da. Še vedno ostajam velik entuziast nad glasbo v najširšem pomenu besede: z muzikali, glasbenimi odri, plesnimi nastopi. Glasba je vedno bila in vedno bo nerazdružljiv del mojega karakterja in zelo sem odprt za nova glasbena sodelovanja, ideje, projekte. Moj kruh danes v nobenem kontekstu ni vezan na glasbo, zato se je res lotevam izključno skozi prizmo nekih novih lepih spominov, izkušenj in poznanstev. Ni lepšega, kot ustvarjati nekaj, kar ti je v čisti užitek, in prav to je tudi bistvo remiksa 'Hočem to nazaj'. Toliko lepih spominov sem zbral s to pesmijo in drugimi–dajmo jih še nekaj več, kajti prav spomini nam bodo na stara leta pomenili največ. Ne bomo se spominjali, koliko smo delali ali zaslužili, temveč kje smo bili, kaj videli, s kom smo nekaj doživeli in kako smo se ob tem počutili."