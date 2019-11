'Seksapila se ne da naučiti, niti ga ne moreš skriti'

"Imam zelo drage zobe in nimam sivih las, nekateri mislijo, da sem pokovec pri štiridesetih, a jih imam petinpetdeset," nam je nedavno zatrdila mladostni frontman zasedbe Psihomodo pop Davor Gobac, ki je s koncertom v Cvetličarni tokrat potrdil, v kako dobri formi je lahko zasedba, ki deluje že 36 let.

In zares se zdi, da Gobac in druščina igrajo bolj kot kdaj koli. Ozaljšani s pihalno sekcijo in četico brhkih spremljevalnih vokalistk, so se sprehodili preko novih pesmi kot so Deja Vu, Ako želiš biti moja, Sve će biti u reduter Digitalno nebo, za povrhu pa pridali še največje uspešnice kot so Frida, Donna, Ja volim samo sebe, Volim crtane filmove in še kup drugih."Imamo pesmi, ki jih moramo zaigrati, kar oboževalci to pričakujejo. Na koncu je okoli osemdeset odstotkov pesmi, ki jih igramo, uspešnic," nam je zaupal v intervjuju.

Seveda se ljudje skozi leta spreminjajo in postarajo, kar pa še zdaleč ne pomeni, da bi moral to biti manjko. Ravno nasprotno. Njihov bazični rokenrol pač nima potreb po eksperimentiranju, zato pa je večina prisotnih v občinstvu, med katerimi so prevladovali 30 (in več)-letniki, točno vedela, kaj lahko pričakuje.