Seksualni pospeški in senzualni zadržki

Edino odkrite dobrovoljnosti manjka. Pa saj Kehlani ni osamljena. Tale soul ali neo-soul bi bil lahko malo manj "emo". Arhitektura drugega albuma prodorne kalifornijske neo-soularke je kljub mehko zveneči vsebini zadovoljivo premišljena. Komadi so sorazmerno kratki, večina teh ima tipske začetke, ki se kasneje razvijejo v odprto-kodno dinamiko. Nekaj teh je čudovitih. Tako po zasnovi kot tudi zaradi odličnih interpretacij prelestne 25-letnice. Na Kehlaninem prvencu SweetSexySavage (2017) je bil nabor pesmi precej manj zanimiv. Brez razprave lahko potrdim, da je glasbenica razvojno močno napredovala. Kar me moti, pa je dejstvo - in na to, nenazadnje, namiguje tudi naslov -, da je pričujoči album, ki bi po vseh parametrih moral izžarevati Kehlanin ponoven osebni in artistični zagon, v bistvu ena sama skepsa. Nezaupanja v lastne korake in poteze je preprosto preveč. Tudi ko Kehlani doživeto prepeva o tem, kako superaktivna in nenasitna je med rjuhami, se zdi, kot da tjakaj ni šla, zavedajoč se, kaj se ji bo zares zgodilo. Če bi bilIt Was Good Until It Wasn’tvsaj za pest slabe vesti lažji, bi bil ta prima. Toda. Kehlani je zelo zelo uspešna. Aktualni album se je prvi teden na (ameriški) lestvici oklenil tretjega mesta. Verjamem, da bo radijskim DJ-jem v pozno večernih terminih konstantno med prsti uhajal razuzdano ekspliciten in promiskuiteten song Serial Lover. Super tèma se razlega tudi v hitični Can I(duet z Toryjem Lanezom). Soularsko nasičena zveni Open (Passionate). Water je naslednji primer igrivega, a vendar tudi mističnega, sicer pa po trap kroju zastavljenega songa. Enako velja za enotiF&MU in Everybody Business. Spet pa Kehlani razočara z obema zvenečima duetoma, v katerih nastopita favorizirana gosta.Change Your Lifez vrstnico Jhené Aiko postreže z občutno premalo izvedbene energije. Še manj pa je zmore Grieving (z Jamesom Blakeom), ki kljub jasni pripovedni liniji, razen bledega refrena, vse do svojega konca noče niti tleti, kaj šele zagoreti. Rad imam novo Kehlani, a priporočam jo le zelo pripravljenim oz. tistim, ki jih puberteta trenutno totalno mede.

Ocena: 3,5