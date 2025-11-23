Svetli način
Glasba

Šele razočarana Austra ustvarila najbolj navdihujoč album

Ljubljana, 23. 11. 2025 10.59 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
3

Kanadska elektroničarka (iz)našla tolažbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne da bi ji prevoščili srčne bolečine, toda Katie Stelmanis, kanadska pianistka in pevka z nebeškim glasom, bolj znana kot Austra je veliko ljubezensko razočaranje malodane potrebovala. Natančneje. Metuljčke v želodcu je, simbolno seveda, potreboval njen opus. Morda pa tudi večina njenih zvestih navijačev. Prenovljena večsmernost Austrine skladateljske rutine je nadomestila poprej večinsko rigiden in hladen cinematičen spoj med novovalovsko stoičnostjo in elektro pop sanjavostjo. Komad Fallen Cloud, ki je umeščen kar v sredo predvajalne liste albuma z naslovom Chin Up Buttercup, lahko razumemo kot edino preostalo sidrišče Austrine minule ustvarjalnosti. Gre za gavtoričin peti zaporedni album. Očitajoči dialog z nekdanjo ljubimko v songu Blindsided nasprotno s pričakovanji izveni povsem predano (še trajajoči) romantiki. Austra zanimive in izzivalne pomenske obrate na (prisiljeno) razpoloženih, če ne kar veselih ritmih, uprizarja še v komadih Think Twice in Math Education, pri čemer slednja sodi med pop komade podobne tistim že ugaslega dueta Goldfrapp, ki smo ga nekoč označevali kot (sodobnika) Depeche Mode, a z ženskim vokalom. Torontčanka latvijskega rodu v daljšem songu The Hopefulness of Dawn uvodoma dramatizira večkratno nasneta v prepričljiv dekliški zbor, jedro kompozicije pa to vseeno predstavi kot lahkotno tech-house popevko. Odličen je tudi Siren Song, čeprav velja za oblikovno najbolj preprosto pesmico na albumu. Austra je odločno skrenila iz prepoznavnih pripovednih okvirjev in zato kot da nevede izrisala zelo poslušljivo albumsko skico. Osebna stiska izstiska najboljše.

OCENA: 4

poslušalnica album
