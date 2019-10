Selena Gomez: Upam, da Justin sliši mojo novo pesem

Lose You to Love Me inLook at Her Now sta pesmi, ki ju je Selena izdala po dolgi življenjski stiski, ko se je borila z depresijo in tesnobo. Večini poslušalcev pa se tudi zdi, da je glasbenico navdihnila tudi njena dolgotrajna romanca z Justinom Bieberjem.

Pred kratkim je bila temnolaska gostja v pogovorni oddaji Zach Sang Show, ko je priznala, da si želi, da Justin sliši njeno glasbo:"Ja, res je, to si želim." Dodala je še, da ji veliko pomeni to, da lahko resnično pove nekaj, kar si želi in s tem nikomur ne škoduje.