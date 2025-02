Selena Gomez z zaročencem združila moči za album presenečenja.

Selena Gomez je na praznik ljubezni oboževalce presenetila z novico, da je s svojim zaročencem Bennyjem Blancom, sicer znanim glasbenim producentom, združila moči za album presenečenja. Prva pesem z albuma z naslovom I Said I Love You First, ki bo v celoti izdan 21. marca, je že ugledala luč sveta. Igralka in glasbenica jo je naslovila Scared of Loving You.