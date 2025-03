Selena in Benny se lahko še naprej vzajemno hvalita

Če si želiš slave, se ne smeš pritoževati čez opravljiveže in opravljive medije. V primeru nekdanje najstniške televizijske in pozneje tudi filmske in glasbene superzvezdnice Selene Gomez, v tem oziru problemskih debat ni. Vrednost kozmetična znamke na instagramu najbolj sledene ženske je ocenjena na krepko več kot dve milijardi dolarjev. Kaj je Gomezovi treba še (vedno) prepevati? Njen poba Benny Bianco je skladateljski in producentski izjemnež. Med tremi najbolj udarnimi, ki jih je Blanco zasnoval in izvedel, je tudi Teenage Dream, uspešnica Katy Perry (l. 2010). Soproduciral je tudi Diamonds, pop klasiko pevke Rihanne. S skupino Maroon 5 je Blanco ustvaril tudi hit Move Like Jagger. Med desetinami Blancovih del oziroma sodelovanj je tudi song Love Yourself, ki ga je čutno zapel Justin Bieber. To je bilo leta 2015, ko je romantica med Bieberjem in Gomezovo že venela. Par Selena-Blanco bi torej lahko ustvaril karkoli, pa bi to karkoli še vedno bilo sprejeto – dobro sprejeto ali nezadostno sprejeto, komu mar. Kolaborativni album dveh vseprisotnih zvezdnikov je solidna glasbena gradnja. Poslušalsko ugodje, ki ga ponujajo lahki pop napevi, po večini so ti zmernega tempa, je idealnih za ohranjanje zbranosti za volanom. Glas Gomezove ne sili v ekstreme. Blanco ne mesari z radikalnimi zvočnimi obrazili. Njegova izbira instrumentarija močno prispeva k temu, da je ciljna publika – mladi uslužbenci in/ali mladi starši v srednjih tridesetih – zaradi zvestobe in naklonjenosti svoji nekdanji vzornici še v 2025 ne vsrkavajo še več izviro mogoče anksioznosti. Cowboy in Sunset Blvd., to sta za pesmi, ki ju srečamo na sredi album, sta najbolj tipični. Izpostavljena uspešnica Call Me When You Break Up (vključujoč tudi Gracie Adams) je pričakovano najslabši del celote, in edin, ki po standardnem trženjskem modelu vabljivo kliče nove pevkine sledilke. Zanimiv je tudi posnetek Bluest Flame, ta načeloma sodi med utrujajoče pospešence, toda izveden je neverjetno mehko, ob tem pa je še zaznavno kratkotrajajoč, in torej ne moti (preveč). Celo nekaj balad, med njimi How Does It Feel To Be Forgotten in Younger And Hotter Than Me niti nista tako zelo neusmiljeno kičasti. I Said I Love You First ni ravno izjemen ali ekstremno odličen album, hkrati pa mu kaj dosti ni očitati. Če smo z njim potencialno priče napovedi (pop) prihodnosti, pa velja, da je ta mirna (in nežna).

Ocena: 3,5