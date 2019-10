Selena s čustveno balado za vedno zaprla poglavje z Bieberjem

Selena Gomez je izdala videospot za pesem Lose You To Love Me.

Selena Gomez tokrat predstavlja novo balado Lose You to Love Me, ki je verjetno ena najbolj osebnih, kar jih je izdala v svoji karieri.

Ni znano, ali bo pesem izšla tudi na njenem novem, tretjem studijskem albumu, ki ga je domnevno snemala poleti. Selena je sprejela povabilo k sodelovanju in skupaj z Bennyjem Blancom, Tainyjem in J. Balvinom posnela videospot za pesem I Can't Get Enough, ki je izšel marca. Pevkin zadnji album z naslovom Revivalje izšel 2015 in od takrat se je mlada zvezdnica soočala s številnimi osebnimi in čustvenimi težavami, med drugim je imela tudi zdravstvene težave. Diagnosticirali so ji lupus, imela je težave s tesnobo in depresijo.