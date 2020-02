'Sem 100-odstotno ozdravljen raka!'

Zasedba Megadeth, ki je bila v preteklosti nekajkrat tudi v Sloveniji, se je zmagoslavno vrnila na koncertne odre po lanski diagnozi raka na grlu, ki so ga odkrili frontmanu Daveu Mustaineu. Mustaine je junija lani javno razkril, da je zbolel, ter se takoj podal na zdravljenje, zdaj pa je britanskemu občinstvu razložil zgodbo, kako je popolnoma ozdravel.

"Kako leto nazaj smo ustvarjali nov album v Franklinu, v Tennesseeju, ko sem začutil nekaj bolečine v vratu. Šel sem k zdravniku, ki mi je rekel, Dave, imaš raka. Bil sem šokiran. Najprej sem se vprašal, ali me je strah. Ne, bil sem presneto jezen. Ustavili smo snemanje, ustavili smo vse. Šel sem na zdravljenje. Imel sem enainpetdesetih obsevanj in devet kemoterapij. Ko je bilo vse končano, sem mi je vsak dan vrtelo v glavi samo to, da se ne morem soočiti, da ne bi več igral. In sem molil. Vem, da veliko vas ve, da molim. Kar povem tudi v pesmi Peace Sells. Molim vsak dan. Kar pojem v tej pesmi. Že od druge plošče naprej je tako. A sem vsak dan mislil tudi na vas. In na svojo družino. In to moč sem dobil od vas. In sem še naprej mislil na to. 16. oktobra pa sem šel na pregled in mi je zdravnik potrdil, da sem se 100-odstotno pozdravil in da nimam več raka," je razložil londonskemu občinstvu.

Zasedba je na evropski turneji s kolegi Five Finger Death Punch. Najprej bodo imeli šest koncertov v Nemčiji, nastopili bodo tudi na Poljskem, Češkem, v Italiji, Švici, nam najbližje pa bodo 19. februarja na Dunaju, dan zatem pa še v Budimpešti.