Zasedba Sence ob prihajajočem kulturnem prazniku izdaja album z naslovom Med nebom in zemljo. Glasbeniki, ki posegajo tako po pop kot rock notah, tekste pa večinoma najdejo v poeziji naših največjih klasikov in sodobnih avtorjev, so za istoimensko skladbo z albuma izdali tudi videospot.

Večino besedil skladb z albuma Med nebom in zemljo so Sence prepustili mojstrom jezika in svoje akorde tako prepletli s kiticami Srečka Kosovela, Josipa Murna, Mirana Jarca, Boruta Gombača, verzi pesmi Iz objema večnosti pa so delo avtorja vse glasbe in aranžmajev ter producenta albuma Med nebom in zemljo Zvonka Tepeša, ki je poleg vodenja skupine odgovoren tudi za klaviature. V pogovoru za 24ur.com je razkril nekaj podrobnosti z novega albuma.

Sence ob kulturnem prazniku z albumom, prepletenim s slovensko poezijo

Od kod takšna ljubezen do slovenske poezije, od kod črpate navdih za svoje pesmi? Zase lahko povem, da je morda zanimivo, da se je moje zanimanje za slovensko poezijo začelo pri neslovenskem viru, in sicer ko sem prvič slišal pesem 'Ne daj se, Ines', ki jo je izvajal Rade Šerbedžija. Ko sem izvedel za avtorja besedila (Arsen Dedič), sem odhitel v knjižnico in poiskal vse njegove knjige s poezijo. Kmalu sem začel prebirati tudi poezijo drugih avtorjev in nazadnje pristal pri slovenskih pesnikih, ki sem jih tako z velikim veseljem odkrival na novo, saj so v šoli šli bolj mimo ušes – vemo, da če je nekaj obvezno, se temu po možnosti radi izognemo. V skupini Sence se je nato ta usodna privlačnost prenesla tudi na ostale člane in ko so določene besede pesnikov 'zavibrirale' tudi v prostoru za vaje, so postale navdih za naše skladbe. Pri poeziji nam je namreč všeč, da ni nujno, da mora povedati zgodbo, pogosto gre za zven določenih besed, ki ustvarijo neko atmosfero ali občutje ritma in melodije. Takšne besede lahko vzbudijo tudi nastanek spontanih inštrumentalnih idej, zato so pri nas posledično solo oz. inštrumentalni vložki zelo pomemben del pesmi. Album ste izdali le nekaj dni pred slovenskim kulturnim praznikom. Datum izida je glede na vaše pesmi dokaj logičen, kdo se je spomnil takšne ideje? Že kmalu po zaključku produkcije albuma so bila pogosta razmišljanja, da bi ga bilo dobro predstaviti na obletnico katerega od uglasbenih pesnikov, vendar se nismo mogli odločiti, čigav datum bi bil najustreznejši. Sčasoma pa se je nekako spontano izoblikovala ideja, da bi lahko album objavili kar ob kulturnem prazniku. In tako smo tudi naredili. Kakšni so občutki ob izdaji prvega albuma? Kako dolgo ste ga ustvarjali? Vas je zaradi datuma (Prešernov dan) kaj priganjal čas? Občutki ob izidu albuma so seveda zares posebni (kot nekakšno rojstvo našega glasbenega otroka, ki je končno privekal na ta svet). Ves proces se je sicer kar vlekel, realizacija skladb je potekala v več časovnih etapah z vmesnimi daljšimi presledki. Najprej smo skladbe objavljali kot posamezne single in niti nismo posebno razmišljali, da bi jih zapakirali v album. Potem pa je v nekem trenutku padla odločitev, da album vendarle mora biti – kot nekakšna pika na i. Ni nas pa ob tem datumu priganjal čas zaradi skladb, saj so že bile pripravljene, pač pa smo se v dirki s časom znašli pri pripravi vseh 'obglasbenih' dejavnosti, ki takšno objavo spremljajo, pa prej zaradi pomanjkanja tovrstnih izkušenj o njih nismo razmišljali, saj smo pri tem večinoma prepuščeni sami sebi.