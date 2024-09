Sendi: Od 90. let pa do danes se mi je zgodilo življenje

OGLAS

Sendi se je po nekajletnem premoru nedavno vrnila na slovensko glasbeno sceno, svojim oboževalcem pa že predstavlja novo pesem, ki jo je poimenovala Vrtiljak. Pesem je nastala v sodelovanju s Kevinom Koradinom in Clifordom Goilo, ki sta napisala glasbo, besedilo pa je prispevala sama.

Sendi predstavlja četrti singel z naslovom Vrtiljak.

"Od 90. let pa vse do danes se mi je zgodilo življenje," je s širokim nasmehom na obrazu povedala Sendi. "Lahko bi rekla, da sem izkusila marsikaj, življenje pa sem še veliko bolj vzljubila. Predvsem so mi izkušnje dale določen pogled na svet, da sem mogoče postala tudi malo bolj drzna, kar bi rada pokazala s to mojo novo pesmijo in videospotom. In o tem tudi govori moja nova pesem, o norem vlaku, ki te pelje na drug konec sveta, o pravi perspektivi, ki ti pusti, da uživaš v življenju, ter o tem, da je včasih dobro v glavi zamenjati popoln program in stalno rutino," še doda.

Pesem je živahna in pozitivno naravnana, zato je takšna tudi nova podoba pevke Sendi. "Pesem Vrtiljak sicer govori o domišljijskem svetu, kjer je vse mogoče. Lahko potuješ, kamor koli želiš, in se pretvarjaš, da si kdor koli. Pesem te popelje skozi paleto čustev kot na kakšnem vrtiljaku in je nekakšen spomin na otroško in mladostniško razigranost. Pesem je v stilu 80. let in diši po 'funky groove' stilu. Ker se mi zdi, da smo vsi nekoliko nostalgični in pogrešamo mladost, sem se tokrat z isto ekipo kot pri zadnjih treh singlih odločila posneti pesem, ki me vrne nazaj v moje lepe mladostne spomine, ko sem kot najstnica začela ustvarjati glasbo na 'synthu' in nastopati v norih oblačilih za prijatelje v naši dnevni sobi," je povedala o pesmi.

Sendi

"Zdi se mi, da se spet vračam v 80. leta, ko sem še bila najstnica in smo imeli gramofone, jaz pa sem se 'našemila', torej oblekla v nora oblačila in sem pela v dnevni sobi. Ta videospot je podoživljanje tega," nam je še povedala in ob tem izpostavila, da se sedaj videe snema tudi z manjšimi kamerami in aparati, predvsem pa jo veseli, da je delala z mlado umetnico, ki sliši na ime Zevin, sicer Nives Cilenšek, saj tudi to da svežino in mlajšo energijo.