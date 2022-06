Sendi z novo skladbo obuja strast do pop glasbe

Po večletnem sodelovanju z jazz glasbeniki se je Sandra Klemm – Sendi odločila, da ponovno obudi svojo strast do pop glasbe. Na sceno se vrača z videospotom za skladbo Zbudi se, ki jo je izdala v začetku maja.

Zapeljivi pogledi, drzen stil oblačenja, energični nastopi in živahni plesni ritmi. Vse to in še več bi lahko pripisali Sendi, ki je v zlatih 90. letih spadala med naše največje pop zvezdnice. Glasbenica, ki je v preteklosti uživala status slovenske seks bombe, se z novo skladbo vrača v tiste čase.

Po večletnem sodelovanju z jazz glasbeniki se je Sandra Klemm – Sendi odločila, da ponovno obudi svojo strast do pop glasbe. "Po zadnjih dvajsetih letih muziciranja z jazz glasbeniki je bila to zame pozitivna in zabavna izkušnja. Ponovno sem po dolgem času stopila v stik s Sendi, ki je tudi del mene," je ob tem dejala izvajalka, ki je vrhunec svoje kariere dosegla leta 1995, ko je občinstvo osvojila z albumom Nemirna kri. Sedaj, po skoraj tridesetih letih, je Sendi združila moči z novo ekipo in ustvarila skladbo Zbudi se, s katero želi ljudi opogumiti, da stopijo iz cone udobja in ponovno začnejo verjeti v lepšo prihodnost. "Navdih za pesem sem črpala iz lastnih izkušnje. V zadnjih dveh letih so se mi v življenju dogajale res velike spremembe, ki so bile sicer po svoje naporne, a so hkrati prinesle lepe rezultate. Upam, da bo tako pesem Zbudi se služila kot budnica čim več ljudem in jim pomagala narediti potrebne spremembe v življenju."