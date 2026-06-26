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Glasba

Senidah o pomenu povezovanja na Balkanu: Mi smo isti narod

Ljubljana, 26. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Senidah.

Slovenska glasbena diva Senidah, ki se je pomembno uveljavila tudi v regiji, se je ponovno zavzela za enotnost na območju Balkana: "Vsi smo isti narod." Prepričana je namreč, da jezikovna in kulturna povezanost narodov na prostoru nekdanje Jugoslavije presegata politične meje.

Senidah, ki glasbeni uspeh žanje tudi v širši regiji, se je v nedavnem intervjuju znova dotaknila nikoli zaključene teme na Balkanu – delitve med narodi nekdanje Jugoslavije. "Mi smo v bistvu isti narod," je dejala pevka in dodala, da ji je razdeljevanje ljudi glede na nacionalno pripadnost nesmiselno.

"Prideš na Hrvaško, v Črno goro, Srbijo ali Bosno – povsod čutiš enako bližino med ljudmi. Resnično nočem deliti ljudi po teh merilih. Upam, da bomo vsi, tako na Balkanu kot v svetu, končno malo zmajali z glavo, ker vse to, kar se dogaja, nima smisla," je poudarila pevka.

Po njenem mnenju med državami Balkana obstaja močna kulturna, jezikovna in življenjska povezanost, ki presega politične in zgodovinske delitve. K temu je dodala še, da ljudi na tem prostoru vidi kot zelo povezane in jih je že v osnovi nesmiselno deliti.

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To sicer ni prvič, da je zvezdnica izrazila podobno stališče. V preteklih intervjujih je večkrat izpostavila, da se na celotnem območju nekdanje Jugoslavije počuti domače, saj jo s publiko povezuje enak jezikovni prostor, glasbena kultura in podobna mentaliteta.

Senidah, ki je rojena v Ljubljani, po rodu pa ima črnogorske korenine, je v zadnjih letih postala ena ključnih glasbenih figur v regiji. S hiti, kot so Slađana, Mišići in Behute, redno polni arene od Zagreba do Beograda in Sarajeva, njeni videospoti pa na YouTubu dosegajo več deset milijonov ogledov.

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KOMENTARJI2

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JOSEPH HAYDN
26. 06. 2026 08.18
Včeraj dan državnosti, danes jugoslovanska propaganda. Bravo, res
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+1
1 0
Lux_43
26. 06. 2026 08.18
Obožujem jo. In sem ji hkrati fovš, ker je odraščala v enem od top pop delov Slovenije, Ljubljane - Trnovem. Najboljši kvart ever, v naših časih, ko smo bili polnoletni tam 1999-2004. Sem se preselil tja iz vasi na Gorenjskem, kolk je bila Ljubljana top, res. Vse na dosegu roke, dogaja se, ni bilo še toliko turizma, z lahkoto si delal in najemal stanovanje. Ne pa kot danes.
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