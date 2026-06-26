Senidah o pomenu povezovanja na Balkanu: Mi smo isti narod

Senidah, ki glasbeni uspeh žanje tudi v širši regiji, se je v nedavnem intervjuju znova dotaknila nikoli zaključene teme na Balkanu – delitve med narodi nekdanje Jugoslavije. "Mi smo v bistvu isti narod," je dejala pevka in dodala, da ji je razdeljevanje ljudi glede na nacionalno pripadnost nesmiselno.

"Prideš na Hrvaško, v Črno goro, Srbijo ali Bosno – povsod čutiš enako bližino med ljudmi. Resnično nočem deliti ljudi po teh merilih. Upam, da bomo vsi, tako na Balkanu kot v svetu, končno malo zmajali z glavo, ker vse to, kar se dogaja, nima smisla," je poudarila pevka.