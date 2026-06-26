Senidah o pomenu povezovanja na Balkanu: Mi smo isti narod

Senidah, ki glasbeni uspeh žanje tudi v širši regiji, se je v nedavnem intervjuju znova dotaknila nikoli zaključene teme na Balkanu – delitve med narodi nekdanje Jugoslavije. "Mi smo v bistvu isti narod," je dejala pevka in dodala, da ji je razdeljevanje ljudi glede na nacionalno pripadnost nesmiselno.
"Prideš na Hrvaško, v Črno goro, Srbijo ali Bosno – povsod čutiš enako bližino med ljudmi. Resnično nočem deliti ljudi po teh merilih. Upam, da bomo vsi, tako na Balkanu kot v svetu, končno malo zmajali z glavo, ker vse to, kar se dogaja, nima smisla," je poudarila pevka.
Po njenem mnenju med državami Balkana obstaja močna kulturna, jezikovna in življenjska povezanost, ki presega politične in zgodovinske delitve. K temu je dodala še, da ljudi na tem prostoru vidi kot zelo povezane in jih je že v osnovi nesmiselno deliti.
To sicer ni prvič, da je zvezdnica izrazila podobno stališče. V preteklih intervjujih je večkrat izpostavila, da se na celotnem območju nekdanje Jugoslavije počuti domače, saj jo s publiko povezuje enak jezikovni prostor, glasbena kultura in podobna mentaliteta.
Senidah, ki je rojena v Ljubljani, po rodu pa ima črnogorske korenine, je v zadnjih letih postala ena ključnih glasbenih figur v regiji. S hiti, kot so Slađana, Mišići in Behute, redno polni arene od Zagreba do Beograda in Sarajeva, njeni videospoti pa na YouTubu dosegajo več deset milijonov ogledov.
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