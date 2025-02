Senidah: Ko pomislim na koncert v Beogradu, postanem sentimentalna

Glasbenica Senidah ob vprašanju, kateri je njen najljubši verz, nemudoma pomisli na pesem Soba 2 z njenega drugega albuma Za tebe. Sicer pa bo njena najljubša skladba vedno Slađana. Gre namreč za Senidino prvo samostojno skladbo, ki jo je izstrelila med zvezde. "Zelo dobro zveni v živo," je pripomnila.

Glasbenica še vedno večinsko ustvarja v Ljubljani. So ji ljubši veliki ali manjši koncerti? "To, kar se je odvilo v Beogradu, je magija. Recimo, da sem bolj za večje koncerte. Ko pomislim na koncert v Beogradu, postanem sentimentalna, ker je bilo zelo lepo. Takrat se tega še nisem toliko zavedala, zdaj pa gledam te posnetke in mi gre vsakič na jok," je opisala svoj koncert avgusta lani na slovitem beograjskem stadionu Tašmajdan.

Kako je pevka odgovorila na ostala vprašanja, preverite v prispevku.