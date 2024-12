Senidah na odru padla, z nastopom nadaljevala na tleh

"Naslednjič, ko bo nekdo tako pritekel na moj oder sredi koncerta, bo odletel," se je na Instagramu pošalila pevka Senidah , ki je med koncertom v Splitu padla na odru. 'Krivec' za spodrsljaj je bil član njene ekipe, ki je med pevkinim nastopom stopil na oder in se postavil za njen hrbet, da ga ni videla. Pevka se je posledično vanj zaletela in se ob tem spotaknila ter pristala na zadnji plati. "Na srečo sem bila odlično razpoložena zaradi ljudi pod odrom, sicer bi jih slišal," je še dodala pevka.

Spodrsljaj pevke ni ustavil, z nastopom je namreč takoj nadaljevala kar v sedečem položaju, dokler ji moški ni ponudil roke in jo ponovno dvignil na noge. Posnetek padca je eden od oboževalcev delil na družbenem omrežju TikTok in ob tem pevko označil za kraljico.

K sreči se pevka ob padcu ni poškodovala in jo je tako odnesla veliko bolje kot njena glasbena kolegica Lepa Brena, ki si je na koncertu zaradi padca člana ekipe nanjo zlomila gleženj, in frontman skupine Parni Valjak, ki je pred dnevi padel z odra in si poškodoval ramo.