Senidah presenetila in prvič pokazala svojega osem let mlajšega fanta

Zaljubljen par se je spoznal v enem izmed nočnih klubov, v katerem je imela zvezdnica nastop, Stefan pa je tam delal kot varnostnik. Med njima se je hitro zaiskrilo in rodila se je ljubezen, o kateri pa Senidah nikoli ni javno govorila. Skozi svojo celotno kariero je namreč zelo skrivnostna, njeni oboževalci vedo, da ni naklonjena razkrivanju podrobnosti iz zasebnega življenja. "Med njima je bilo v hipu moč opaziti naklonjenosti in iskrice. Stefan se je po nastopu pohvalil prijateljem, da je spoznal Senidah in se z njo družil in zelo kmalu po tem sta pričela z razmerjem," pa je za srbske medije povedal neznan vir. "Senidah je zares zelo srečna. Očitno je, da ji zaljubljenost pristaja in ugaja," Stefan pa se do nje vede kot pravi kavalir, je še dodal vir.